Una villa per due cast: attori e personaggi del film in onda su Rai 1

Una villa per due è il quarto film della prima stagione di Purché finisca bene, un ciclo di commedie italiane che raccontano in chiave ironica temi attuali della nostra società. Ma chi fa parte del cast?

Il film vede come protagonista ancora una volta Neri Marcoré, già conosciuto dagli amanti del genere per aver recitato anche in Una ferrari per due.

Tutto quello che c’è da sapere su Una villa per due, dalla trama al cast

Ma di cosa parla Una villa per due? Il film vede Daniele alle prese con le sue donne: Marion, sua madre, è rimasta vedova da poco così il figlio la invita a trasferirsi in un tranquillo paesino. La donna deve trovare la casa perfetta, così nel frattempo si appoggia a casa del figlio, che vive con la futura sposa Graziella. Tra le due donne è presto guerra, non riescono a tollerarsi e il malcontento della futura sposa è intollerabile. Così Daniele, preso dalla fretta, affida la costruzione della villa a un imprenditore edile conosciuto per fortuna, a patto che gliela concluda entro sei mesi.

E invece tempo sei mesi dopo la villa è ancora al punto di partenza e Daniele non sa come comportarsi, perché la sua fidanzata potrebbe scoppiare all’idea di sopportare ancora sua madre.

Una villa per due cast | Attori e personaggi del film

Del cast di Una villa per due fa parte Neri Marcorè, che interpreta il protagonista Daniele. Marcoré ha recitato già nel ciclo di Purché finisca bene, precisamente nel film Una ferrari per due, ma è conosciuto per aver recitato anche in film come Quasi quasi, Il cuore altrove, La seconda notte di nozze, Mi rifaccio vivo, Leoni, Smetto quando voglio, Latin lover e Una donna per la vita; inoltre l’abbiamo visto anche in tv con Una villa per due, Le nozze di Laura, Baciato dal sole e I medici.

Al suo fianco vediamo Selvaggia Quattrini interpretare Graziella, la futura moglie di Daniele. La Quattrini è nota soprattutto per il suo lavoro di doppiaggio, ma l’abbiamo vista in diversi film come Marianna Ucria, Gli angeli di Borsellino, Ma quando arrivano le ragazze? e Abbraccialo per me; in tv invece è comparsa in diverse serie come Rex 5, Cento Vetrine e Che Dio ci aiuti.

Marion invece, la madre vedova, è interpretata da Giuliana Lojodice, la quale ha recitato in diversi film ocme Una piccola impresa mondiale, Fuori dal mondo, La vita è bella, I terribili 7; in tv l’abbiamo vista in La donna dai capelli rossi, L’amico delle donne, Cinecittà e L’isola dei segreti – Koré.

Francesco Ferrandini, l’uomo che si offre di aiutare Daniele con il suo “problema”, è interpretato da Giampaolo Morelli, conosciuto per aver recitato in film come Ammore e malavita, A casa tutti bene, Ma cosa ci dice il cervello e Smetto quando voglio, mentre in tv l’abbiamo visto anche in Una ferrari per due insieme a Neri Marcorè e Il capitano, Crimini, Un paradiso per due e Braccialetti Rossi.

Inoltre nel cast vediamo anche Camilla Filippi e Donatella Finocchiaro.

La trama al completo del film Una villa per due

Una villa per due va in onda domenica 25 agosto 2019 in prima serata su Rai 1.