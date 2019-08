Techetechetè Superstar: stasera 24 agosto 2019 protagonista Luciano Pavarotti

Torna questa sera, sabato 24 agosto 2019, Techetechetè Superstar, la trasmissione estiva di Rai 1 che nell’appuntamento del sabato propone come di consueto uno speciale in prima serata dedicato a volti noti dello spettacolo e della televisione italiana.

Protagonista della puntata di stasera è Luciano Pavarotti: la puntata è interamente dedicata a uno dei più grandi tenori di tutto il mondo, apprezzato non soltanto per la sua strabiliante voce ma anche per la sua genuina simpatia.

Ecco dunque tutte le anticipazioni della puntata di oggi di Techetechetè Superstar.

Techetechetè Superstar: le anticipazioni della puntata di stasera dedicata a Luciano Pavarotti

La puntata di Techetechete Superstar questa sera racconterà di Luciano Pavarotti, impegnato in molte sequenze celebri che hanno contraddistinto la sua carriera, in coppia con i più famosi cantanti del mondo.

Lo vedremo duettare con i più celebri cantanti pop con i quali ha contribuito allo sviluppo del filone musicale Lyric-pop.

Fondatore del Pavarotti & Friends, un evento musicale benefico a cadenza annuale (dal 1992 al 2003), il cantante ha un’abilità straordinaria nel saper portare sul proprio palcoscenico i più famosi artisti della scena musicale, pop e rock, sia italiana che internazionale. L’evento musicale si teneva negli stessi giorni in cui si svolgeva il concorso internazionale di salto ostacoli di San Marino – Pavarotti International (istituito nel 1991).

Scopo del Pavarotti & Friends è di raccogliere fondi per sostenere iniziative di sostegno e sviluppo nelle zone più povere del mondo, con un occhio di riguardo per i bambini.

L’appuntamento di questa sera di Techetechete Superstar vedrà anche un’intervista esclusiva con la moglie di Pavarotti, Nicoletta Mantovani.

Ma chi ha cantato al fianco del celebre tenore? Elton John, Bono Vox, George Michael, Liza Minelli, Barry White, James Brown, Skin, Tracy Chapman, Laura Pausini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e altri numeri uno del mondo della canzone internazionale.

Appuntamento dunque sabato 24 agosto 2019 dalle 20.35 su Rai 1, con una puntata speciale di Techetechetè dedicata a Luciano Pavarotti. A seguire, dalle 22.30, andrà in onda il film La musica del silenzio.

