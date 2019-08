Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi è un film del genere commedia del 2015, diretto da Tobi Baumann: questa sera, sabato 24 agosto 2019, Italia 1 ha deciso di proporre ai suoi telespettatori proprio questa pellicola.

Si tratta di un film ispirato liberamente dal libro di Cornelia Funke “Squadra Cacciafantasmi e la pista di ghiaccio”. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla trama, sul cast, il trailer del film e dove vederlo in tv e in streaming.

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, la trama del film

Il film racconta la storia del piccolo Tom Tomson, un ragazzino di 11 anni molto solitario, che non ha mai brillato per il suo coraggio. Anzi, è sempre stato un tipo piuttosto pauroso. Al punto che la sorella non smette mai di prenderlo in giro e anche i genitori iniziano a manifestare una certa preoccupazione per lui.

Un giorno, costretto a scendere nella cantina di casa sua, Tom incontra proprio lì il viscido fantasma Hugo e, superato il terrore iniziale, realizza che questi, oltre a essere del tutto innocuo, ha un disperato bisogno del suo aiuto. Hugo, infatti, gli racconta che è dovuto scappare dal suo maniero a causa dell’arrivo di uno spirito di ghiaccio, malvagio, che ha stregato la sua casa e che – nonostante sia piena estate – sta diffondendo gelo ovunque.

Tom allora decide di chiedere aiuto alla scontrosa Hetty, un’acchiappafantasmi appena licenziata dalla sua organizzazione segreta e non certo amante dei bambini. La ragazza, però, desidera ardentemente tornare in azione, così accetta di dare una mano al ragazzino e al suo verde amico. Ce la faranno a liberare la casa di Hugo dallo spirito malvagio?

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, il cast completo

Di seguito, il cast completo del film di stasera su Italia 1:

Milo Parker – Tom Thompson

Anke Engelke – Hetty Cuminseed

Bastian Pastewka – Hugo

Christian Tramitz – Gregory

Karoline Herfurth – Hopkins

Christian Ulmen – Phil Thompson

Julia Koschitz – Patricia Thompson

Ruby O. Fee – Lola Thompson

Bibiane Zeller – Signora Kubicheck

Amy Huberman – Emily

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, il trailer del film

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film di stasera su Italia 1:

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi in tv? Il film va in onda sabato 24 agosto 2019 in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21,20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Gli abbonati Sky possono vederlo anche al tasto 106 del decoder.

Chi invece vuole seguire Ghosthunters gli acchiappafantasmi in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay, la piattaforma di streaming del Biscione – completamente gratis, previa registrazione con mail o social network – o addirittura recuperarlo nei giorni successivi grazie alla funzione on demand.

