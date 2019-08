Incidente a Roma, tram contro palo

Un singolare incidente è avvenuto stamattina, venerdì 23 agosto 2019, a Roma, dove un tram è uscito dalle rotaie e si è schiantato contro un palo. È accaduto in piazzale Manila, al Flaminio. A quanto emerso alcune persone sono rimaste ferite e a causare l’incidente è stato lo scontro con un’auto.

La notizia e le foto del tram finito contro il palo sono subito circolate sui social network. Una foto dell’incidente del tram in piazzale Manila è stata pubblicata su Twitter dall’utente @mirosantoro. “Tram 2 schiantato. Era quello che precedeva il mio”, ha scritto pubblicando l’immagine del mezzo danneggiato.

La dinamica dell’incidente del tram a Roma

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani del gruppo Parioli. Il tram e l’auto, una Bmw bianca, si sono scontrati, e il mezzo Atac ha sradicato anche un palo dell’Acea. Sono rimasti feriti il conducente del mezzo pubblico e la conducente della vettura. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i passeggeri del mezzo. Sono state comunque pesanti le ripercussioni: il tram 2 è sostituito da bus sull’intera linea. Ci sono stati rallentamenti anche su viale Tiziano. “Causa incidente in piazzale Manila linea tram 2 sostituita da bus su intero percorso”, ha twittato l’Atac, l’azienda del trasporto pubblico locale a Roma.

Secondo la ricostruzione dell’Atac l’auto avrebbe occupato la corsia con il semaforo rosso, portando mezzo a deragliare, uscire dalle rotaie e finire contro il palo. Saranno i vigili a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e l’esatta dinamica.