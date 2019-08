Immaturi Il viaggio trama, di cosa parla il film di Paolo Genovese

Era il 2011 quando Paolo Genovese portava al cinema Immaturi, un film che poteva contare su Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Barbora Bobulova e tanti altri artisti del cinema italiano. L’anno seguente invece usciva Immaturi Il viaggio, il sequel che ha visto gli stessi personaggi concedersi il viaggio di maturità che tanti anni prima, dopo l’esame di stato, non avevano potuto fare.

Il film, distribuito da Medusa Film e della durata di 100 minuti, ha poi visto un ulteriore sequel con Immaturi – La serie, arrivata in tv nel 2018.

Ma di cosa parla questo secondo capitolo cinematografico? Qual è la trama del film?

Tutto quello che c’è da sapere su Immaturi Il Viaggio

Immaturi Il Viaggio trama | Di cosa parla il film

Dopo aver nuovamente superato gli esami di maturità, Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio, Giorgio, Marta ed Eleonora partono per Paros, l’isola della Grecia, per realizzare quel viaggio che tanti anni prima, dopo il liceo, non erano riusciti a fare.

Il cosiddetto viaggio di maturità prende vita (seppur dopo tanti anni dalla fine del liceo), ma i protagonisti non sono più adolescenti e ognuno di loro ha una vita a cui dar conto.

Giorgio e Lorenzo, ad esempio, decidono di corteggiare due belle ragazze spagnole. Giorgio è l’unico a cedere alla tentazione e dopo qualche giorno confessa tutto a Luisa, che lo perdona e racconta tutto alla moglie di Lorenzo. Quest’ultima decide allora d’indagare sulle belle donne e viene a scoprire che una delle due spagnole è andata a letto con “Lorenzo”: la verità è che Giorgio, che ha tradito la moglie, si è presentato alla spagnola con il nome sbagliato e da lì partono una serie d’incomprensioni che metteranno a dura prova le due relazioni, ma tutto si risolverà per il meglio.

Il cast del film Immaturi Il Viaggio

Francesca è l’unica del gruppo degli “Immaturi” a non essere andata in vacanza con il fidanzato e, sentendosi un po’ sola, enfatizza la sua mania da cleptomane. La donna rinfaccerà al resto del gruppo di aver trasformato quella rimpatriata in un viaggio per coppie, ma il suo morale si risolleverà quando sull’isola greca arriverà il fidanzato Ivano per stare con lei.

Piero invece sarà combattuto tra due donne, quella che l’ha lasciato (e che poi torna) e la nuova fiamma, ma le sue bugie gli si ritorceranno contro. Virgilio invece finisce per avvicinarsi di più ad Eleonora, che ha un tumore al seno e non sa se sia operabile.

Tra mare cristallino, gite in gommone, rovine sperdute, serate in discoteca, bugie, segreti, tradimenti e amore in tutte le sue sfumature, i protagonisti si scoprono cambiati e diversi, ma ancora immaturi.

Immaturi Il Viaggio arriva su Canale 5 venerdì 23 agosto 2019 in prima serata.