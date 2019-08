Roma, cede grata del marciapiede: giovane precipita in un garage

A Roma, una grata del marciapide cede all’improvviso e una giovane precipita nel garage sottostante.

L’incredibile incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza, una 17enne, stava camminando sul marciapiede in via Santa Teresa di Gallura, nella zona periferica di Ponte Galeria, quando una grata ha ceduto all’improvviso.

La donna ha fatto un volo di circa tre metri ed è precipitata in un garage sottostante. Ricoverata in codice giallo all’ospedale San Camillo di Roma, la 17enne ha riportato solo alcune contusioni e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, i quali stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. Sul posto, inoltre, sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, i quali hanno messo in sicurezza la zona.

Dopo il diffondersi della notizia, sui social network diversi romani hanno sottolineato come tali incidenti siano da attribuirsi alla scarsa manutenzione che viene fatta sulle infrastrutture della Capitale, specialmente in periferia.

Migrante lasciato a terra dall’autista a Roma, ma una anziana si ribella: “Lui sta con me”

Così hanno ucciso il centro di Roma (di G. Gambino)