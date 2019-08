The Politician, la nuova serie televisiva di Ryan Murphy da aspettare su Netflix

Nuovo anno, nuova serie per Ryan Murphy. Il celebre ideatore di Glee e American Horror Story ne ha cacciata un’altra dal suo cilindro di serie tv: quest’anno toccherà a The Politician animare la piattaforma di Netflix.

Una grande spinta per la serie, ancor prima di partire, è il suo cast hollywoodiano: dalla biondissima Gwyneth Paltrow, che appende al chiodo le vesti della Marvel per un nuovo esperimento televisivo, all’amata Jessica Lange, volto che si riconferma ancora una volta al fianco di Ryan Murphy (l’abbiamo vista in molte stagioni di American Horror Story).

The Politician | La trama della serie tv

Di cosa parla The Politician? Il trailer c’introduce nella vita di Payton (interpretato da Ben Platt), un ragazzo che sogna – dalla tenera età di sette anni – di diventare il Presidente degli Stati Uniti d’America. Sostenuto dalla famiglia, la sua vita ruoterà attorno a questo forte desiderio e la sua grande sfida partirà proprio dal facoltoso liceo di Santa Barbara (California) dove l’aula si trasformerà molto presto in un’arena politica.

Primo obiettivo: essere eletto presidente del corpo studentesco, assicurandosi un posto all’università di Harvard. Un programma già studiato a tavolino, senza tenere conto però degli avversari.

Ad aiutarlo nella battaglia ci sarà la giovane studentessa Infinity Jackson, malata di cancro.

The Politician | Cosa aspettarsi dalla nuova serie Netflix

The Politician è una dark comedy ricca di divertimento e momenti surreali, tentazioni criminali condite con un pizzico di satira. La prima stagione è composta da otto episodi (della durata di un’ora ciascuno) e Netflix non ha badato a spese, perché ha già confermato una seconda stagione ancor prima di debuttare in streaming.

Ryan Murphy, che ha sempre avuto chiaro il percorso di ogni suo singolo progetto, con questa serie punta a costruire ogni stagione incentrata sulle diverse tappe della carriera politica di Payton: la stagione finale riguarderà la corsa per la Casa Bianca.

The Politician arriva il 27 settembre 2019 su Netflix.