Elementary, le anticipazioni della sesta puntata in onda il 14 agosto 2019 su Rai 2

Anche questo mercoledì tornano le avventure investigative di Sherlock e Watson in Elementary, ma quali sono le anticipazioni della sesta e ultima puntata? L’interpretazione moderna dei due celebri investigatori inglesi vede nei rispettivi ruoli dei due amati personaggi un uomo e una donna, Jonny Lee Miller e Lucy Liu.

Tutto quello che c’è da sapere su Elementary

Quali sono gli episodi di questa sera, 21 agosto 2019? Vediamo insieme le anticipazioni della sesta puntata di Elementary.

Elementary anticipazioni | Sesta puntata

La puntata di questa sera di Elementary sarà l’ultima e di fatto è composta da tre parti.

La prima, intitolata Senza amici, corrisponde all’undicesimo episodio della settima stagione e vede Sherlock e Watson indagare su Odin dopo l’ultimo confronto decisivo. I due detective scoprono che in realtà la tecnica di Odin serve a camuffare la sua vera natura da serial killer. Pare infatti che il milionario utilizzi la sua tattica d’accalappia assassini soltanto per manipolarli e spingerli a commettere crimini per suo conto. Morland Holmes comparirà in quest’episodio per proteggere suo figlio.

Nel secondo episodio, intitolato La caduta, vediamo Odin sempre più compromesso e vicino alla galera, la sua libertà ha i minuti contati così come la sua razionalità pronta a vacillare. Sherlock deve elaborare un recente lutto che l’ha mandato nel pallone e sarà costretto ad affrontare una dura verità che ha scelto di nascondere a se stesso da troppo tempo.

L’ultimo episodio della serata di Elementary, intitolato L’ultimo saluto, ci porta a tre anni di distanza dagli eventi narrati nella settima stagione. Watson scopre da un associato di Jamie Moriarty che la donna è morta. Sherlock, per star vicino a Watson malata di cancro, rifiuta un posto all’NSA. Un anno più tardi, McNally fa la stessa proposta ma Sherlock nuovamente rifiuta, convinto del resto che Moriarty abbia soltanto inscenato la sua morte e che in realtà sia ancora vivo.

Elementary torna in prima serata, mercoledì 14 agosto 2019, su Rai 2 con la sesta e ultima puntata.