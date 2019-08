🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 18 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Una ferrari per due | L’inganno | Scomparsa nel nulla

La battaglia per gli ascolti continua anche di Domenica e quella del 18 agosto si è contraddistinta per i film sia sulla Rai che in casa Mediaset: mentre la prima ha puntato su una replica che ha visto come protagonista Neri Marcorè, la seconda invece ha sfoggiato una prima tv in assoluta presentando al pubblico di Canale 5 un film premiato qualche anno fa al Festival di Cannes.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di domenica 18 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 18 agosto 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

Rai 1 ha puntato su una replica del ciclo di film Purché finisca bene e ha scelto Una ferrari per due con protagonista Neri Marcorè, conquistando 1.744.000 spettatori agli ascolti e guadagnando il 12% di share.

Canale 5 ha rilanciato con una prima assoluta: L’inganno, film di Sofia Coppola con un cast da urlo, ha catturato l’attenzione di 1.262.000 italiani e un 8.2% di share.

Su Rai 2, invece, il film Scomparsa nel nulla ha totalizzato 1.074.000 ascolti (6.9% di share), mentre su Italia 1 il film con Jennifer Aniston E alla fine arriva Polly ha intrattenuto 1.121.000 spettatori (7.2%).

Su Rai 3 l’appuntamento con Hudson & Rex ha proposto la quinta puntata della prima stagione ed è stato visto da 785.000 spettatori (5.1% di share), mentre su Rete 4 Giochi di potere con Harrison Ford ha registrato un a.m. di 647.000 spettatori (con il 4.5% di share).

Su La7 Munich ha avuto un ascolto di 430.000 spettatori agli ascolti e uno share del 3.3%, mentre la replica di Italia’s Got Talent – Best of su TV8 ha avuto 498.000 spettatori e il 3.4%. Sul Nove, infine, Little Big Italy – Siviglia è stato la scelta di 347.000 spettatori (2.2%).

Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Rai 1 è, come sempre, Techetechetè ad aver ottenuto il maggior share di ieri sera nella fascia di Access prime time, con i suoi 2.497.000 spettatori e il 15.6% di share. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.202.000 spettatori (con uno share del 13.9%).

Su Rai 2 LOL ha catturato l’attenzione di 1.018.000 spettatori con il 6.3% di share, mentre Italia 1 CSI ha guadagnato 869.000 spettatori e il 5.6% di share. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha interessato 774.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Su La7 Atlantide Files – Monaco la vendetta del Mossad ha coinvolto 532.000 spettatori agli ascolti (con il 3.4% di share).

Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 531.000 spettatori (3.4% di share), mentre infine sul Nove Camionisti in trattoria è stato visto da 347.000 spettatori (2.2%).