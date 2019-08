Superquark 2019, le anticipazioni della puntata di stasera 14 agosto 2019 su Rai 1 con Piero e Alberto Angela

Anche questo mercoledì 14 agosto 2019 torna l’appuntamento con Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Appuntamento in prima serata stasera su Rai 1 dalle 21.25. La trasmissione dell’estate di Rai 1 propone come sempre numerosi servizi su vari temi, dalla tecnologia alla salute, dalla fisica alla storia. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera di Superquark 2019.

Superquark 2019 stasera | Puntata 14 agosto

La puntata di Superquark di questa sera sarà aperta dal primo di tre episodi tratti dalla serie “Le meraviglie del pianeta” targate BBC. I filmati raccontano di alcune popolazioni che vivono nei posti più belli ma inospitali del mondo: ad esempio, il filmato apre con gli operatori della BBC arrivati fino alle alte quote dell’Himalaya, passando dalle catene montuose dell’Asia all’artico canadese dove vive un piccolo popolo degli inuit.

L’attenzione verrà catturata da una tecnica raffinata per raccogliere i molluschi sotto il ghiaccio durante il periodo di bassa marea. Poi si passerà all’Australia, dove i nuovi cowboy cavalcano gli elicotteri per radunare le grandi mandrie.

Superquark 2019 stasera vedrà Gianpiero Orsingher intervistare un gruppo di specialisti che ha ricostruito una giornata nelle grotte di Toirano avvenuta 14mila anni fa.

La puntata di questa sera di SuperQuark inoltre darà spazio ad Andrey Varlamov, un fisico russo con la passione per la cucina italiana che di fatti lavora a Roma per il CNR e che da anni si cimenta con la fisica applicata alla cottura dei cibi. Paolo Magliocco e Federica Calvia lo hanno intervistato sull’esperimento della pizza napoletana.

Sarà possibile individuare possibili tumori con una goccia di sangue? Marco Visalberghi e Barbara Brenardini hanno visitato i laboratori del MIT di Boston per indagare sulla natura della biopsia liquida. Invece Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich racconteranno di una ricercatrice italiana con base a Oxfortd che sta tenendo traccia di 50mila libri pubblicati nei primi decenni dell’invenzione della stampa.

In studio con Piero Angela a SuperQuark ci saranno il professor Piergiorgio Sarta per parlare di emozioni e razionalità e anche il professor Roberto Cingolani per rispondere alla domanda: “il digitale è ecologico?”.

E ancora: si può coltivare il basilico sott’acqua? In un laboratorio a Terni si stanno allevando zanzare per studiare una strategia che vinca la guerra contro la malaria.

Questo e tanto altro ancora nella puntata di Superquark di questa sera, mercoledì 14 agosto 2019, su Rai 1.