Sesso con una cliente. Un uomo, di professioni idraulico, ha raccontato la sua bizzarra storia al quotidiano britannico The Sun. L’uomo ha tradito la moglie con una cliente, che lo aveva chiamato per riparare un tubo del bagno.

Dopo il tradimento, però, si è pentito: la moglie lo ha lasciato e non gli fa più vedere il figlio. Un altro esempio di come possa essere pericoloso mandare in fumo la stabilità matrimoniale per fugaci avventure erotiche.

Qui il racconto dell’uomo.

“Ho mentito a mia moglie. Ho fatto sesso con una cliente da cui ero andato per riparare un tubo che perdeva: lei non mi perdonerà. Siamo stati insieme per otto anni e abbiamo un figlio di cinque anni. Ho 33 anni e la mia ragazza ne ha 31.

Abbiamo avuto alcuni problemi, niente di grave, ma a volte avevo l’impressione che mia moglie non mi amasse più. Sono un idraulico e una notte ho risposto a una chiamata di emergenza.

La cliente aveva un tubo che perdeva nel suo gabinetto al piano di sotto. Era davvero contenta di vedermi perché era preoccupata per i danni che l’acqua avrebbe potuto fare. Ho risolto il problema ed è stata molto grata.

Ho scoperto che non aveva un partner poiché era divorziata. Ha 36 anni. Abbiamo chiacchierato e lei si stava davvero interessando a me e ai miei affari.

Abbiamo flirtato e poi ci siamo baciati. È stato un bacio molto appassionato, le nostre mani si sono sovrapposte. Abbiamo finito per fare un sesso fantastico. Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a mandarci SMS regolarmente.

Ci siamo incontrati altre volte: il sesso che abbiamo fatto era fuori dal mondo. Le ho detto di amarla, ma so che non ci credevo davvero. Sono stato fagocitato dalle bugie e dall’inganno. Mia moglie è sempre stata la presenza più importante nella mia vita.

Mia moglie ha trovato messaggi di quest’altra donna sul mio telefono e ha scoperto tutto quello che avevo fatto. È andata su tutte le furie e ha concluso la nostra relazione. Non mi ha dato la possibilità di spiegare.

Questo è successo un mese fa. So di aver fatto un grosso errore e la rivoglio indietro. Ma mia moglie dice che non mi ama e non mi vuole più nella sua vita.

Non mi fa nemmeno più vedere mio figlio, il che mi spezza il cuore. Posso promettere che non accadrà mai più. La rivoglio con tutte le mie forze”.

