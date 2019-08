Miss Italia, Alessandro Greco è il conduttore dell’ottantesima edizione

Miss Italia 2019, il concorso di bellezza più famoso d’Italia, ha il suo conduttore. Per adesso si tratta di un’indiscrezione, ma viale Mazzini – nelle prossime ore – dovrebbe ufficializzarla: si tratta di Alessandro Greco.

Sarà lui quindi a condurre il programma, previsto per la prima serata del 6 settembre 2019. Con Greco Miss Italia ritorna in Rai, come annunciato dalla patron Patrizia Mirigliani. Un grande evento, visto che il famoso concorso di bellezza festeggia i suoi 80 anni.

Greco, conduttore di lungo corso ricordato anche per il programma “Furore”, è uno degli speaker di RTL 102.5. Lo scorso anno è stato al timone di Zero e lode su Rai 1.

Qualche settimana fa, aveva detto no alla conduzione di Miss Italia Antonella Clerici. La celebre conduttrice aveva detto di non voler fare da “tappabuchi” (Antonella sarà alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro, sempre su Rai 1, dopo le avances di Urbano Cairo che l’avrebbe voluta a La7 con un programma tutto nuovo).

Poi era spuntata l’ipotesi Flavio Insinna-Nino Frassica. Tramontata subito. La fumata per Greco alla conduzione sembrerebbe invece bianca.

Sicuramente si tratta di un bel colpo per la Rai, che punta su un conduttore di esperienza. L’edizione che andrà in onda il 6 settembre, del resto, ha l’obbligo di essere una delle più importanti e ricche di sorprese degli ultimi anni, visto il ritorno del concorso di bellezza in Rai.

