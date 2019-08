The Fix trama, ecco di cosa parla la nuova serie televisiva su Canale 5

Arriva un’altra serie tv su Canale 5: si tratta di The Fix, ma qual è la sua trama? La storia è stata scritta da Elizabeth Craft, Sarah Fain e Marcia Clark. Essendo un legam drama distribuito sui piccoli schermi americani da ABC (e poi prontamente cancellato dopo neanche due mesi di vita), The Fix vede come protagonista Robin Tunney, volto poco estraneo all’investigazione televisiva poiché è stata protagonista di The Mentalist.

The Fix trama | Di cosa parla la serie tv

Maya Travis è un avvocato che ha perso una causa importante contro un famoso attore di Los Angeles accusato di duplice omicidio. Le prove a suo sfavore erano troppo poche e Maya ha perso il caso, mettendosi contro l’intera stampa locale. Così, per sfuggire alla pressione dei media, Maya decide di lasciare il suo lavoro – ormai in crisi – e si trasferisce in Oregon tentando di ricominciare da zero lontana dai suoi fallimenti.

Otto anni dopo, però, il destino la richiama a servizio perché quello stesso attore è stato nuovamente accusato d’omicidio e le viene fornita una seconda possibilità per inchiodare l’uomo che ha rovinato la sua carriera. Ma riuscirà Maya a essere obiettiva e analizzare il caso per quello che è o il suo sarà un accanimento nei confronti di quell’uomo, giocandosi il tutto e per tutto pur di vederlo dietro le sbarre?

Tra le curiosità di The Fix in onda su Canale 5 ce n’è una in particolare di cui vogliamo parlarvi. Marcia Clark è una delle ideatrici della serie televisiva, ma è conosciuta come il pubblico ministero che negli anni ’90 guidò l’accusa nel celebre processo contro il giocatore di football O.J. Simpson per gli omicidi dell’ex moglie Nicole Brown Simpson e del suo amico Ron Goldman.

