Sondaggi politici oggi: vola la Lega

Gli ultimi sondaggi politici, aggiornati ad oggi, 2 agosto 2019, confermano che gli italiani in una fase di scontro nel governo vogliono sempre di più le elezioni anticipate ma confermano soprattutto lo stato di grazia della Lega di Matteo Salvini. I dati di una rilevazione pubblicata sul Sole 24 Ore, effettuata da Winpool tra il 27 e il 30 luglio, indicano che il 72 per cento degli elettori vorrebbe tornare al voto, favorevole alle urne prima possibile, in sensibile aumento rispetto al 64 per cento indicato a maggio scorso, e segnalano il Carroccio al 38,9 per cento dei consensi.

Sondaggi politici oggi, le elezioni anticipate: sì dal 72 per cento degli italiani

A chiedere le elezioni anticipate sono soprattutto gli italiani che votano i partiti di opposizione al governo M5S-Lega, ma anche nel Carroccio i favorevoli al ritorno alle urne sono in maggioranza. Il sondaggio politico di oggi indica che “è bene tornare alle elezioni anticipate” per l’86 per cento di chi si dichiara elettore del Pd, per l’82 per cento di chi voterebbe Fratelli d’Italia, per l’86 per cento di chi preferisce Forza Italia e per il 58 per cento dei leghisti. I numeri sono nettamente diversi se a rispondere sono i sostenitori del Movimento 5 Stelle. Tra i pentastellati vorrebbe le urne solo il 12 per cento degli elettori.

Al contrario l’esperienza del governo gialloverde “deve continuare” per il 28 per cento degli elettori e in particolare per il 14 per cento degli elettori Pd e Forza Italia, per l’88 per cento di chi vota M5S, per il 18 per cento di chi sostiene Fdi e, infine, per il 42 per cento dei votanti della Lega.

Da rilevare che a maggio scorso aveva detto sì alle elezioni anticipate il 32 per cento dei pentastellati.

Sondaggi politici oggi, le intenzioni di voto: Lega al 38,9 per cento

Per quanto riguarda le intenzioni di voto ai partiti il sondaggio politico di Winpoll pubblicato oggi segnala, come detto, la Lega al 38,9 per cento, in crescita ulteriore dal 36,3 per cento di una rilevazione di maggio, il Pd al 23,3 per cento, il M5S al 14,8 per cento, Fratelli d’Italia al 7,4 per cento, Forza Italia al 6,7 per cento e +Europa al 2,3 per cento. Sotto il 2 per cento sia Verdi che La Sinistra. Sotto l’un per cento infine il Partito Comunista.

I dati di Winpoll conferma la tendenza di forte crescita del partito di Salvini evidenziata anche da un sondaggio dell’istituto Swg diffuso lunedì scorso, 29 luglio, nel corso del Tg La7 , e realizzato nei cinque giorni precedenti. In quel caso la Lega è stata indicata al 38 per cento delle preferenze con il Pd fermo al 22 e il Movimento 5 Stelle al 17,3.