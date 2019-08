Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 1 agosto 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 1 agosto 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 1 agosto 2019: Ariete, Vergine, Bilancia, Sagittario, Pesci

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox indica sicuramente l’Ariete, che avrà grosse soddisfazioni sul lavoro e anche molta energia da spendere in amore.

Molto bene anche la Vergine, che grazie all’influenza della Luna riuscirà a chiarirsi con alcune persone speciali dopo i battibecchi dei giorni scorsi.

Da incorniciare la giornata della Bilancia, che recupererà in questo mese tutte le certezze perdute a luglio a causa di alcuni avvenimenti nefasti.

Ottime notizie in arrivo, infine, anche per Sagittario e Pesci, protagonisti di una giornata speciale rispettivamente in campo economico e sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 1 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono invece Toro e Gemelli: il primo ha molte difficoltà sul lavoro, dove non si trova più bene come un tempo; il secondo invece sta aspettando da mesi una grossa novità che però tarda ad arrivare.

Tanti grattacapi anche per il Cancro, fiaccato dalle discussioni con parenti e colleghi su alcune sue scelte poco condivise dagli altri.

Male, infine, lo Scorpione, che da giorni è molto triste perché non riesce a far rimarginare le ferite dovute a un grosso sconvolgimento nella sua vita che non ha ancora metabolizzato. Ma non temete, perché presto le stelle torneranno a sorridere anche a voi.