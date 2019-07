Quando parla il cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film

Quando parla il cuore è un film indiano trasmesso in prima assoluta su Rai 1. Il film è una commedia che in lingua originale è stato intitolato English Vinglish ed è stato distribuito nel 2012.

La pellicola è opera della regia di Gauri Shinde e vede come protagonista Sridevi, la Meryl Streep indiana.

Cosa racconta il film Quando parla il cuore? Cosa sappiamo della sua storia vera? E del cast? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Quando parla il cuore film | Trama

Quando parla il cuore racconta di una donna indiana, una casalinga, costantemente derisa dalla sua famiglia e dalla società perché non conosce molto bene l’inglese. Per ovviare al problema, la donna decide di superare questa difficoltà e va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio della figlia (dunque sua nipote).

Cogliendo l’occasione di poter vivere nella grande mela americana, la protagonista s’iscrive a un corso di lingua che le permetterà di apprendere e sviluppare maggiore confidenza in se stessa.

Quando parla il cuore film | Cast

Chi fa parte del cast di Quando parla il cuore? Nel film vediamo come protagonista Sridevi, pseudonimo di Shree Amma Yanger, un’attrice che è venuta a mancare nel 2018 ed è ricordata come una leggenda del cinema di Kollywood. Durante la sua carriera ha vinto quattro Filmfare Award ed è stata una delle attrici indiane maggiormente conosciute negli anni ’80. Sridevi è venuta a mancare il 24 febbraio 2018 a Dubai, probabilmente per annegamento accidentale: aveva soltanto 54 anni.

Al suo fianco, nel film, vediamo anche Priya Anand, Mehdi Nebbou, Adil Hussain, Ashwin Mathew e Amitabh Bachchan.

Quando parla il cuore film | Streaming

Ma dove vedere Quando parla il cuore? Il film è una prima visione di Rai 1, il canale ammiraglio di Viale Mazzini che manda in prima serata questo film indiano venerdì 25 luglio 2019 alle ore 21:25.

Chi vuole seguire la pellicola in diretta tv può pigiare il tasto 1 del telecomando del digitale terrestre o andare al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire in diretta streaming il film può accedere a RaiPlay.