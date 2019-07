Finalmente la felicità cast, attori e personaggi del film

Finalmente la felicità è un film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, ma chi vediamo nel cast?

Il film racconta di un professore di musica di Lucca, Benedetto, che ritrova dopo anni una sorella adottiva del Brasile, che sua madre aveva adottato a distanza tanti anni prima quand’era solo una bambina. Luna è ormai una donna fatta e cresciuta, nella vita fa la modella e arrivata in Italia ha voluto realizzare il desiderio di incontrare suo fratello tramite C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi.

Il destino li riunirà e fratello e sorella potranno finalmente conoscersi ed entrare l’uno nella vita dell’altro, nonostante le difficoltà.

Ma qual è il casti di Finalmente la felicità? Vediamolo insieme.

Finalmente la felicità cast | Attori e personaggi

Leonardo Pieraccioni, come abbiamo anticipato, in questa pellicola ha lavorato sia alla regia, alla sceneggiatura che al suo personaggio Benedetto, il professore protagonista.

Al fianco di Pieraccioni, vedremo Rocco Papaleo – volto conosciuto dagli italiani per tantissime commedie – che qui interpreta Sandrino Terracciano.

Ancora abbiamo in Finalmente la felicità anche Ariadna Romero (reduce dall’Isola dei famosi nel 2019) che nel film interpreta Luna Parisi la sorella del protagonista, Thyago Alves che interpreta l’ex di Luna Jesus, Andrea Buscemi che interpreta Argante Buscemi.

Poi vediamo anche Shel Shapiro che interpreta Albert, Maurizio Battista e Michela Andreozzi come Mara.

Inoltre, Massimo Ceccherini – amico e storico collega di Pieraccioni – compare in un cameo in Finalmente la felicità come paziente dell’ospedale nella scena in cui Sandrino, delirante a causa dell’insolazione e apostrofa come Lupita il povero Benedetto.

Il film va in onda su Canale 5 giovedì 25 luglio 2019.