The Resident, la trama dell’ultima puntata in onda questa sera, 23 luglio 2019, su Rai 1

Le avventure in ospedale per Conrad e i suoi colleghi stanno per prendere una brutta piega. The Resident è la serie televisiva che Rai 1 ha voluto proporre in prima serata al suo pubblico. Ambientato tra le mura del Chastain Park Memorial Hospital, The Resident va in onda con l’ultima puntata della prima stagione martedì 23 luglio 2019.

Qual è la trama dell’ultima puntata? Vediamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident

The Resident trama | Ultima puntata | Parte 1

La prima parte di quest’ultima puntata s’intitola “Corri dottore, corri” e parte da una donna ricoverata d’urgenza in ospedale perché soffre di un forte mal di testa e di allucinazioni. In suo soccorso arrivano prontamente il dottor Devon Pravesh e Conrad Hawkins, ma nessuno dei due è in grado di aiutare la donna le cui condizioni peggiorano drasticamente.

Conrad e Devon scoprono che la donna aiuta gli ex carcerati a reinserirsi nella società dopo aver lasciato la prigione.

Nel frattempo, Nic deve fare i conti con un uomo che la perseguita e con l’overdose di sua sorella. Intanto, l’infermiera è a caccia d’indizi per incastrare la dottoressa Hunter.

The Resident trama | Ultima puntata | Parte 2

La seconda parte dell’ultima puntata di The Resident, intitolata “Eclissi del cuore”, vede Devon scoprire una drastica verità sul conto della dottoressa Lane Hunter. Un paziente lo informa della sua esperienza: la dottoressa gli aveva diagnosticato un linfoma ma dalle analisi non era mai emerso tale tumore.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di The Resident

Nic purtroppo finirà in carcere, ma in suo soccorso arriverà Marshall Winthrop che pagherà la sua cauzione. Conrad è preoccupato per l’infermiera e allora decide di mettersi alle calcagna della dottoressa Hunter che sta cercando di distruggere la carriera di Nic.

La Hunter, dal suo canto, troverà appoggio nella losca figura di Randolph Bell, il quale a sua volta però dovrà prendere un’importante decisione.

The Resident vi aspetta martedì 23 luglio 2019 con l’ultima puntata su Rai 1 a partire dalle 21:25.