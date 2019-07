La corte, tutto quello che c’è da sapere sul film: trama, cast e streaming

La corte, in lingua originale L’Hermine, è una commedia francese del 2015 diretta da Christian Vincent (regista di Hotel a cinque stelle e La cuoca del presidente).

Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha vinto il premio per la miglior interpretazione maschile andato a Fabrice Luchini e il premio per la miglior sceneggiatura, andato a Christian Vincent.

Ma di cosa parla La corte? Qual è la trama? E il cast? Vediamolo insieme.

La corte film | Trama

Nel Nord Est della Francia, al tribunale di Sain-Omer, si sta svolgendo un processo per infanticidio. Xavier Racine è il Presidente della Corte d’Assise che presiede il dibattimento. Michel è un uomo temuto, tutti lo chiamano “il giudice a due cifre”, perché le pene che infligge sono di almeno dieci anni, sempre.

Il giorno del processo, Xavier riconosce tra i membri della giuria popolare una donna, Ditte Lorensen-Coteret, un’anestesista di cui si era innamorato sei anni prima, un amore segreto che ha custodito dentro di sé.

La corte film | Cast

Il cast del film La corte vede come protagonisti Fabrice Luchini e Sidse Babett Knudsen, rispettivamente interpreti di Xavier Racine e Ditte Lorensen-Coteret. Mentre Fabrice è conosciuto per aver recitato in diversi film come Consiglio di famiglia, L’amante del tuo amante è la mia amante, L’insolente, Uomini & Donne – Istruzioni per l’uso e Parlami di te, Sidse Babett Knudsen è un’attrice danese che ha recitato in Inferno e e Aspettando il re.

Nel cast de La corte vediamo anche Eva Lallier che interpreta Ann Lorensen-Coteret, Corinne Masiero nelle vesti di Marie-Jeanne Metzer, Michaël Abiteboul come l’avvocato Jourd’hui, Serge Flamenbaum che interpreta Serge Debruyne e Simon Ferrante come Simon Orvieto.

Ancora nel cast abbiamo Victor Pontecorvo che interpreta Martial Beclin, Sophie-Marie Larrouy come Coralie Marciano, Abdellah Moundy che interpreta Yacine Balaoui, Emmanuel Rausenberger come Remi Kubiak, Gabriel Lebret che interpreta Franck Leuwen, Salma Lahmer che interpreta La cugina, Candy Ming nelle vesti di Jessica Marton e Marie Rivière che interpreta Marie-Laure.

La corte film | Streaming

Ma dove vedere la corte in tv e in streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 martedì 23 luglio 2019 a partire dalle 21:20. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.