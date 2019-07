La sai l’ultima, gli ospiti della semifinale in onda stasera su Canale 5

La sai l’ultima – Digital edition, la rinnovata edizione dello storico programma di barzellette di Canale 5, ha abituato i suoi telespettatori a una serie di ospiti di altissimo livello.

Nelle prime quattro puntate, infatti, sul palco della trasmissione si sono susseguiti grandi nomi come Beppe Fiorello, Pippo Franco, Romina Power, Giancarlo Magalli, Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio, Enrico Montesano e Iva Zanicchi.

Tutto quello che c’è da sapere su La sai l’ultima

La quinta puntata, in onda stasera (venerdì 19 luglio 2019) non sarà da meno. Quella di oggi, d’altronde, è la semifinale del programma. Dunque la produzione di La sai l’ultima – come sempre condotto da Ezio Greggio, in compagnia della fidanzata Romina Pierdomenico e da Nino Formicola – ha pensato di portare sul palco due grandissimi ospiti.

Le anticipazioni della semifinale di La sai l’ultima

La sai l’ultima, chi sono gli ospiti della semifinale

Quali saranno dunque gli ospiti di La sai l’ultima di stasera? Le anticipazioni parlano della presenza in studio di Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli.

Il primo arriva da una stagione televisiva piena di successo, con la conduzione soprattutto di Ciao Darwin 8 che, nonostante le tante polemiche provocate dall’infortunio a uno dei concorrenti, ha ottenuto ascolti tv stellari.

Il secondo, grande figura della comicità e della commedia italiana, viene da un anno in cui è stato impegnato a girare il film “A mano disarmata”, sulla vita della giornalista di Repubblica Federica Angeli e la serie tv “Din Don – Una parrocchia per due”.

Entrambi sono pronti a far ridere il pubblico di Canale 5 con la loro innegabile ironia.

Dove vedere in tv e streaming la quinta puntata de La sai l’ultima

La sai l’ultima, i concorrenti per ogni squadra

Diamo ora un ripasso ai nomi dei vari barzellettieri, suddivisi per squadra.

Squadra di Biagio Izzo: Nicola Cenzato, Giuseppe Dara, Bruno Lusenti, Carmine Cavezza e Ignazio Deligia

Squadra di Scintilla: Willer Collura, Massimo Cozzolino, Lidia De Santis, Fabrizio Fenici e Daniele Spataro

Squadra di Maurizio Battista: Raoul Maiuli, Augusto Cottini, Sergio Galantini e Loredana Scalia

La sai l’ultima va in onda questa sera, venerdì 19 luglio 2019, in prima serata (inizia alle 21.25) su Canale 5.