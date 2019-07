La casa di carta 3, dal 19 luglio 2019 arriva su Netflix

La casa di carta 3 è tornata. A partire dalle ore 9:00 di venerdì 19 luglio 2019, la serie televisiva spagnola approderà su Netflix con la sua terza stagione.

Così come Stranger Things, anche il nuovo capitolo de La casa di Carta (La casa de papel in lingua originale) sarà diffusa in toto sulla piattaforma streaming dalle 9 del mattino.

Otto episodi di puro intrattenimento per una stagione che inizialmente Netflix non aveva previsto.

Il trailer della terza stagione de La casa di carta

La casa di carta 3 | Rinnovata già la quarta

Prima ancora di arrivare sui nostri piccoli schermi, la terza stagione è stata presentata con due episodi in anteprima in Piazza Affari a Milano. Per l’occasione, al centro della piazza è spuntata una gigantesca statua con l’iconica maschera di Dalì, utilizzata dai rapinatori della Zecca spagnola per non essere riconosciuti dalla polizia.

E, mentre il popolo di Netlix attende trepidante l’arrivo della terza stagione, è stato già confermato dal cast della serie televisiva che La casa di carta avrà anche una quarta stagione.

L’ira del professore in un trailer de La casa di carta 3

Non è stato ancora divulgato niente della trama ma, durante la conferenza stampa di presentazione del terzo capitolo, gli attori presenti hanno confermato che la quarta stagione ci sarà.

Le avventure del Professore e della sua banda di criminali continueranno anche dopo la terza stagione, il che è un grande sollievo.

Quando esce La casa di carta 3 allora? Venerdì 19 luglio 2019 non perdetevi l’appuntamento su Netflix, dalle ore 9:00 potrete tornare a gustarvi le (dis)avventure di Rio, Tokyo e tutta la banda di criminali che ha organizzato la rapina del secolo alla Zecca spagnola.