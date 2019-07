Improvviserai Rai 2: Ale e Franz conducono il nuovo programma televisivo

La comicità di Ale e Franz torna in prima serata sui nostri piccoli schermi. Il nuovo programma del duo comico s’intitola Improvviserai e approda su Rai 2 da giovedì 18 luglio 2019. Improvviserai non è altro che il remake (rifacimento) di Buona la prima!, il progrmama di Fatma Ruffini che è andato in onda su Italia 1 per dieci anni (dal 2007 al 2017).

Oggi come allora, a condurre il programma comico è il duo composto da Ale e Franz.

Improvviserai Rai 2 | Il programma

Così come Buona la prima!, Improvviserai si basa sul format tedesco Schillerstraße. Si tratta di un programma che mescola il teatro, lo show televisivo e la sit-com, un mix che porta gli attori in scena senza un copione. Fulcro del programma è l’improvvisazione che comporta uno show originale.

Il punto di partenza della storia è uguale per tutti gli attori, dopodiché parte l’improvvisazione. Determinante è la figura del suggeritore che comunica agli attori in scena tramite auricolari il da farsi: soltanto gli attori coinvolti e gli spettatori a casa hanno modo di ascoltare i suggerimenti, a differenza del pubblico in sala che può leggerlo sul maxi schermo.

Ogni puntata di Improvviserai avrà una trama diversa, ma il plot d’inizio sarà sempre uguale: Franz è andato a vivere nel loft di Ale inscenando una convivenza forzata. Ogni puntata avrà un ospite a sorpresa che animerà la giornata dei due protagonisti.

Improvviserai Rai 2 | Ale e Franz | Conduttori

Alessandro Bisentini e Francesco Villa, in arte Ale e Franz, sono due attori che hanno conosciuto la fama grazie a Zelig andando alla ribalta negli anni 2000.

Il loro primo incontro è avvenuto nel 1992, quando erano entrambi ancora acerbi e frequentavano corsi e laboratori di formazione professionale. Il duo Ale e Frans è ufficialmente nato nel 1995, quando debuttarono nello spettacolo “Dalla A alla Z”.

Oltre a Zelig, che è il programma che li ha lanciati, abbiamo visto Ale e Franz partecipare a Seven Show, Pippo Chennedy Show, Mai dire gol e Convenscion per poi essere protagonisti di Buona la prima!.



I due hanno recitato anche al cinema, comparendo in alcuni film come La grande prugna, Tutti gli uomini del deficiente e Soap opera, dopodiché hanno recitato come protagonisti dei film La terza stella e Mi fido di te.

Ale e Franz hanno anche doppiato Alex il leone e Marty la zebra nella saga d’animazione Madagascar.

“All’inizio non sapevamo che saremmo diventati una buona coppia comica: avevamo solo voglia di scrivere le nostre cose e metterle in scena. Poi, affrontando il pubblico, abbiamo capito che funzionavamo… e stiamo andando avanti da venticinque anni!”, ha dichiarato Franz in un’intervista.

Improvviserai Rai 2 | Ospiti

Al fianco di Ale e Franz vedremo Gigi e Ross (Luigi Esposito e Rosario Morra), Maria Di Biase e Sandro (Alessandro Betti).

E ancora, nel corso delle puntate, vedremo anche Matilde Gioli, Nina Zilli, Gianmarco Tognazzi, Elisabetta Gregoraci, Adriano Panatta, J-Ax, Stefania Rocca, Gabriele Corsi.

Improvviserai Rai 2 | Streaming

Ma dove vedere Improvviserai? Dove va in tv? Il nuovo programma di Ale e Franz è atteso in prima serata da giovedì 18 luglio 2019 su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è passato alla conduzione di Carlo Freccero che ha arricchito il palinsesto estivo con diverse novità, dalle serie televisive a programmi originali, come Improvviserai.

Rai 2 è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire in diretta streaming Improvviserai può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che offre gratuitamente all’utente – previa registrazione – di usufruire dei propri contenuti.