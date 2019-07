Ascolti tv: ecco i dati Auditel di ieri, mercoledì 17 luglio 2019

ASCOLTI TV 17 LUGLIO 2019 MERCOLEDI’– Nuova giornata per sapere chi la partita degli ascolti nella serata televisiva di ieri, 17 luglio 2019. In questa stagione estiva non ci si attende grandi numeri per quanto riguarda lo share di nessuna rete, ma ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Sui piccoli schermi, anzi, possiamo continuare a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Ieri sera Rai 1 ha dedicato la sua prima serata ad Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso la mattina di mercoledì 17 luglio, riproponendo al suo pubblico Conversazioni su Tiresia, spettacolo scritto e interpretato dal papà del commissario Montalbano. Su Canale 5, invece, il pubblico è stato intrattenuto dai nuovi episodi di Manifest, mentre Italia 1 è andata in onda con Battiti Live.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di mercoledì 17 luglio 2019?

🔴SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv | 17 luglio 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella serata televisiva di ieri, mercoledì 17 luglio 2019, Rai1 e Canale 5 hanno quasi eguagliato il proprio risultato a livello di share: se Conversazione su Tiresia, che Viale Mazzini ha deciso di mandare in onda in ricordo dell’appena scomparso Andrea Camilleri, è stato guardato da 1.710.000 spettatori pari al 9.1% di share, Manifest sulla rete ammiraglia Mediaset ha radunato davanti allo schermo 1.912.000 spettatori (pari all’11.4% di share).

Su Rai2 invece Elementary è stato guardato da 1.042.000 spettatori (5.7% di share), mentre su Italia 1 Battiti Live ha fatto guadagnare 1.480.000 spettatori (8.5%). Chi l’ha Visto? Speciale Estate su Rai 3 ha interessato 1.573.000 spettatori con uno share del 9%, mentre I Legnanesi – 70 voglia di ridere… c’è! su Rete 4 ha fatto totalizzare un a.m. di 933.000 spettatori con il 5.7% di share.

Su La7 In Onda è stato la scelta di 639.000 spettatori (3.4%), mentre Il Tempo delle Mele su Tv8 è stata quella di 477.000 spettatori (2.8%). Infine, sul Nove, A Cena con un Cretino ha coinvolto 327.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia di access prime time su Rai1 Speciale Porta a Porta – Andrea Camilleri lo hanno visto in 2.511.000 spettatori (con il 13.8%), solo qualcuno in meno di quelli conquistati da Canale 5 con Paperissima Sprint che ha invece registrato una media di 2.768.000 spettatori (share del 15.2%).

Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto il 4.7% pari a 884.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI lo hanno scelto 815.000 spettatori (4.6%). Anche Rai3 ha ricordato lo scrittore siciliano con Che ci Faccio Qui – Andrea Camilleri, Vedere Oltre che ha coinvolto 1.022.000 spettatori (6% di share) mentre dopo Un Posto al Sole lo hanno visto in 1.553.000 (8.4%).

Su Rete4 Stasera Italia ha attratto un pubblico di 1.120.000 individui (6.4%) nella prima parte e di 1.308.000 (7%) nella seconda, mentre su TV8 4 Ristoranti è piaciuto a 590.000 spettatori (3.2% di share). Infine, sul Nove, ad aver seguito Cucine da Incubo sono stati 179.000 spettatori con l’1% di share.

Gli ascolti tv di martedì 16 luglio