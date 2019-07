Riviera streaming | Terza puntata | Dove vedere in tv | Diretta | Canale 5 | 11 luglio 2019

RIVIERA STREAMING – Questa sera, giovedì 11 luglio 2019, va in onda l’ultima puntata (la terza) di Riviera. La serie televisiva, di genere thriller, racconta le vicissitudini della famiglia Clios, in particolare della bella Georgina in seguito alla morte di Constantine. Il miliardario è stato ucciso a causa di un’esplosione di uno yacht e, in seguito alla sua morte, molti segreti sono venuti a galla, segreti che hanno avuto un fortissimo impatto sulla vita di Georgina e il resto della famiglia.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Nell’ultima puntata che andrà in onda stasera vedremo alcuni nodi venire al pettine. Tra gli eventi più sconvolgenti, ci sarà il rapimento di Christos che permetterà a Georgina e Irina, le due donne forti della serie, di unire ancora una volta le forze.

Ma dove vedere Riviera, la serie televisiva con protagonista Julia Stiles? In tv o in streaming?

Le anticipazioni della terza puntata di Riviera

Riviera streaming | Dove vedere in tv

Dove vedere la terza e ultima puntata di Riviera? La serie televisiva vi dà appuntamento per l’ultima volta su Canale 5, il canale ammiraglio della Mediaset che potete trovare al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 105.

La trama completa della terza e ultima puntata di Riviera

Riviera streaming | Dove vedere in diretta

Chi invece vuole seguire Riviera in diretta streaming può farlo utilizzando pc, smartphone o tablet accedendo semplicemente a MediasetPlay, la piattaforma streaming messa a disposizione dalla mediaset per accedere ai propri contenuti. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma tramite e-mail o Facebook e poi selezionare il contenuto di vostro interesse.

Se questa sera avete da fare e non potete guardare in diretta Riviera, potete sempre recuperare gli episodi dopo la messa in onda grazie alla funzione on demand.