Incendio a Roma: nube nera visibile da tutta la città, traffico in tilt | VIDEO

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, nel quadrante sud di Roma. La nube di fumo nerissima è visibile da diverse zone della città e, per questioni di sicurezza, le autorità hanno disposto deviazioni al traffico. Non si ha notizia, comunque, nessun ferito.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Ad andare a fuoco sono stati quattro capannoni in via del Cappellaccio, tra l’Eur e la Magliana: si tratterebbe di depositi di pneumatici, ma l’informazione non è ancora confermata.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e 15 pattuglie della Polizia municipale capitolina. I pomperi sono ancora al lavoro per tentare di spegnere le fiamme.

Il rogo ha avuto forti ripercussioni sul traffico nell’intera zona. Chiuse via del Cappellaccio e via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni. Lungo via Ostiense sono state disposte chiusure temporanee tra via di Decima a via Monte del Finocchio, direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in ambo i sensi, per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso.