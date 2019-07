Don Matteo 11 trama | Anticipazioni | Episodi | 11 luglio 2019 | Di cosa parla | Cast | Repliche | Rai 1 | Stasera

DON MATTEO 11 TRAMA EPISODI 11 LUGLIO – Stasera, giovedì 11 luglio 2019, torna in prima serata su Rai 1 l’appuntamento con Don Matteo 11, la fiction di successo con Terence Hill e Nino Frassica. Gli appassionati possono godersi due nuove repliche dell’undicesima stagione, che la tv pubblica ha deciso di trasmettere in queste settimane estive visti gli ottimi ascolti registrati di volta in volta. Ma qual è la trama degli episodi di stasera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Don Matteo 11 trama episodi 11 luglio 2019 | La mia giustizia

Il primo episodio che verrà trasmesso questa sera si intitola La mia giustizia e parte con l’assassinio di un avvocato in carriera, di nome Lavinia Lupi.

Fin da subito i sospetti dei Carabinieri vanno a ricadere su Giada, una ragazza che aveva accusato il suo capo di averla violentata e che lo aveva visto scagionato dall’accusa proprio a seguito della difesa dell’avvocato Lupi. Gli elementi per sospettare di lei, in effetti, ci sono tutti: la sera prima dell’omicidio Giada aveva fatto irruzione in un ristorante dove lo stupratore e la Lavinia stavano cenando, alzando la voce e andandosene palesemente turbata.

La verità, però, verrà successivamente a galla: a uccidere l’avvocato Lupi, infatti, si scoprirà essere stata la sua assistente, Serena, assunta dalla vittima per “rimediare” a un errore fatto anni prima, costata la vita e il lavoro al padre di Serena. Proprio lei, conosciuta la verità, ha deciso di affrontare Lavinia finendo per accoltellarla durante la loro colluttazione. Nel frattempo Cecchini, pur di evitare di svolgere un corso di informatica, fingerà un intervento alle mani dopo un fortuito incidente causato dal Capitano Olivieri.

Nel frattempo anche Cosimo si rifiuta di andare a scuola perché non sa scrivere e, proprio per questo, ha paura di essere deriso e rimandato in prima elementare. Grazie a Cecchini, però, la maestra si convincerà che Cosimo può restare nella sua classe e recuperare le sue lacune. Sofia sarà invece impegnata a evitare in tutti i modi Seba, visto che per lei nascondere i suoi sentimenti sta diventando impossibile, soprattutto dopo il risveglio di Alice. Rita invece si avvicinerà sempre di più a lei, ma la donna avrà ancora paura di rivelarle la sua vera identità, che confessa a Don Matteo.

Don Matteo 11 trama episodi 11 luglio 2019 | La notte dell’anima

Il secondo episodio in prima serata stasera dalle 21.25 su Rai 1 oggi 11 luglio 2019, si intitola La notte dell’anima. In questa puntata vedremo Don Matteo impegnato nell’organizzazione di un ritiro spirituale in un convento di monaci.

Questa sua iniziativa avrà diverse adesioni, da quella di Cecchini e sua moglie a quella di Cosimo, di Assuntina e Zappavigna, del PM Nardi e del suo cane Patatino fino anche a Giovanni e il Capitano Olivieri. Quest’ultima, ricevendo l’invito dell’uomo la sera prima, pensa che lui voglia riprendere la loro relazione, ma in realtà Giovanni le rivolge l’invito per comunicarle che ha finalmente deciso di farsi prete, superando i dubbi che lo avevano pervaso fino a poco tempo prima. Tuttavia un bacio inaspettato tra i due rimetterà tutto in discussione.

Lungo il percorso fino al convento di monaci non mancheranno peripezie, come un esilarante incidente che vedrà come protagonista Cecchini. Poi accadrà qualcosa di sconvolgente: una volta giunti sul posto, infatti, Don Matteo scomparirà misteriosamente per essere ritrovato legato e imbavagliato in una stanza la sera successiva. Liberato dal Maresciallo e gli altri, il prete affermerà di aver visto un cadavere dietro una cassapanca.

Il corpo, però, non verrà trovato e, come se non bastasse, verrà rubato un manoscritto di grandissimo valore. Così Don Matteo, insieme a tutta la sua “comitiva” cercherà di scoprire il segreto celato dentro la misteriosa abbazia. Intanto, in canonica a Spoleto, Pippo e Sofia saranno alle prese con i capelli di Natalina.

