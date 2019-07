“Attenti quando andate in hotel”: allarme per una banale truffa che svuota il conto corrente

Truffe carte credito hotel – In vacanza spesso si tende ad abbassare la guardia e a non prestare attenzione a piccoli gesti che potrebbero però avere conseguenze pericolose.

È il caso, per esempio, di una banalissima truffa che può colpire chi alloggia in un hotel o in una qualsiasi struttura ricettiva che metta a disposizione dei propri clienti la rete wi-fi.

A chi non è mai capitato di fare un acquisto online agganciandosi alla rete internet? Ecco in quel momento, qualora il sistema sia stato violato da un hacker, tutti i vostri dati della carta di credito potrebbero essere visionati e copiati.

I pirati informatici già da tempo ormai hanno fiutato il business e hanno preso di mira hotel e b&b considerando che spesso le strutture ricettive utilizzano sistemi di accesso particolarmente facili da violare.

Il fenomeno è stato documentato dalla rivista specializzata americana “Bloomberg Businessweek“ che ha assoldato un gruppo di “hacker buoni” per capire come nella realtà avvengono queste truffe.

È stato sufficiente collegare un pc portatile alla smart tv presente in camera e poi, dopo qualche semplice passaggio, accedere al sistema gestionale alberghiero utilizzato dalla struttura.

In questo modo gli hacker hanno ottenuto tutte le informazioni sulle carte di credito utilizzate su quella rete. Dunque gli esperti raccomandano la massima attenzione e proprio gli italiano sono tra i soggetti più a rischio.

Come riportato da “Il Messaggero“, ben l’89% dei nostri connazionali mette a rischio le proprie informazioni accedendo a reti wifi libere o pubbliche.

