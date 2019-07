Manifest streaming | Dove vedere in tv | Diretta | Canale 5

MANIFEST STREAMING – Torna Manifest in prima serata su Canale 5. La serie televisiva ideata da Jeff Rake vede un gruppo di passeggeri fare ritorno dopo una misteriosa scomparsa durata cinque anni. Mentre i loro cari hanno dovuto accettare la tragedia, per i passeggeri non è passato altro tempo se non quello della durata del volo. Una bizzarra circostanza che avrà degli effetti collaterali su tutti, in primis sui passeggeri del volo 828 che inizieranno ad avvertire alcune strane abilità dopo il ritorno a casa.

Nella puntata di questa sera, mercoledì 10 luglio 2019, vedremo alcune teorie avanzare, come ad esempio Saanvi che trova riscontro della sua radiografia al cervello con un altro paziente, Thomas, che scoprirà essere un passeggero infiltrato sul suo stesso aereo.

La trama della seconda puntata di Manifest

Intanto la malattia di Cal avanza finché il bambino non inizia a parlare in bulgaro e per Ben, suo padre, la colpa è di Marko Valeriev, un passeggero poi scomparso misteriosamente a bordo di un autobus insieme ad altri stranieri.

Ma dove vedere la seconda puntata di Manifest?

Manifest streaming | Dove vedere in tv

Manifest va in onda anche questa sera con la sua seconda puntata su Canale 5. Il canale ammiraglio della Mediaset vi aspetta al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Le anticipazioni della seconda puntata di Manifest

Manifest streaming | Dove seguire in diretta

Chi invece vuole seguire Manifest in diretta streaming può farlo tramite pc, smartphone e tablet usufruendo del servizio di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di consultare tutti i propri contenuti e di seguirli in diretta.

Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma tramite email o Facebook. In più, se non potete guardare in diretta Manifest questa sera, potete sempre recuperare gli episodi dopo la messa in onda grazie alla funzione on demand.