Manifest anticipazioni | Seconda puntata | 10 luglio 2019 | Canale 5

MANIFEST ANTICIPAZIONI – Manifest è una nuova serie televisiva scelta da Canale 5 per animare il suo palinsesto estivo. Andata in onda dapprima negli Stati Uniti nel 2018, la prima stagione arriva anche sul canale ammiraglio di Mediaset e questa sera, 10 luglio 2019, torna con una seconda puntata.

La prima puntata andata in onda la scorsa settimana aveva ottenuto 2.567.000 spettatori agli ascolti con uno share del 14.5%, un risultato positivo considerando che siamo nel pieno dell’estate e la tv non tira più come una volta.

Cosa aspettarsi, dunque, da questa seconda puntata? Vediamolo insieme.

Manifest anticipazioni | Episodio 4 | Bagaglio non reclamato

Tramite un flashback, si scopre che c’era un altro passeggero clandestino a bordo dell’aereo e quello stesso passeggero spunterà fuori dopo che Saanvi avrà comparato la sua radiografia al cervello a quella di un altro paziente: quel passeggero si chiama Thomas.

Michaela invece coinvolge Jared in un’operazione rischiosa al termine della quale si prenderà tutta la responsabilità e rischia di essere sospeso.

Mentre Grace scopre che la compagnia assicurativa vuole riprendersi i soldi concessi per la presunta morte del marito, Olive ruba un rossetto e anziché chiamare Ben, contatta Danny, l’uomo che Grace aveva frequentato negli ultimi anni, e sarà così che i due si incontreranno.

Thomas scappa dall’ospedale e si nasconde nel centro commerciale di Kelly.

La trama della seconda puntata di Manifest

Manifest anticipazioni | Episodio 5 | Coincidenze

Nella seconda puntata in onda questa sera di Manifest, intitolata Coincidenze (che corrisponde alla quinta puntata della prima stagione), torniamo nel passato dove i familiari dei passeggeri dispersi cercano di tirare avanti dopo la tragedia.

Nel presente, invece, Cal mette alla prova le sue nuove abilità e riesce a trovare Thomas, che nel frattempo si era nascosto. Jared salva il proprio posto di lavoro grazie a Vance.

Torniamo sull’aereo, a cinque anni prima, quando il piccolo Cal guarda fuori dal finestrino e ha una prima visione mentre gli altri passeggeri dormono ignari di quello che sta per succedere. Ma cosa avrà visto?

Manifest anticipazioni | Episodio 6 | Off Radar

L’ultimo episodio della serata, intitolato Off Radar, vede Cal in preda alla malattia e inizia a parlare bulgaro. Secondo Grace, ciò potrebbe derivare dalla cura sperimentale, invece Ben riconduce il tutto a un passeggero di nome Marko Valeriev.

Ben indaga sui video girati dopo il loro ritorno e scopre che l’autobus su cui viaggiava Valeriev è scomparso nel nulla.

