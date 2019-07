The Resident cast | Terza puntata | Attori e personaggi | Rai 1 | 9 luglio 2019

THE RESIDENT CAST – Il medical drama di Rai 1 è pronto a tornare anche questo martedì. The Resident va in onda il 9 luglio 2019 con la terza puntata, composta da tre episodi (dal 7 al 9) della prima stagione.

Qual è la trama degli episodi? Nel primo, intitolato “Pazienti importanti”, Cornad avrà a che fare con le diverse tecniche dei suoi colleghi e le rimprovererà tutte.

Nel secondo episodio, intitolato “Affari di famiglia”, una donna verrà trovata fuori dall’ospedale in pessime condizioni. Nonostante possa sembrare una senzatetto, la donna in realtà è di famiglia benestante ed era stata ricoverata in un altro ospedale dal quale l’avevano poi cacciata rimettendola in strada.

Le anticipazioni della terza puntata di The Resident

Nel terzo e ultimo episodio della serata invece vedremo un’ex fiamma di Conrad, Catherine, arrivata d’urgenza in ospedale per delle fitte al ventre.

Quali attori vedremo in questo nuovo appuntamento televisivo di The Resident?

Anche in questa terza puntata di The Resident rivedremo i personaggi principali, a partire da Conrad Hawkins, medico al terzo anno di specializzazione che con astuzia e arroganza cerca di fare del bene all’interno dell’ospedale. A interpretarlo, come ben sappiamo, è l’amato Logan di Una mamma per amica Matt Czuchry.

Al suo fianco vederemo Nicolette Nevin, l’infermiera, interpretata da Emily VanCamp (Everwood, Revenge).

Ancora rivedremo il dottor Devon Pravesh, interpretato da Manish Dayal (Agents of SHIELD), e il dottor Randolph Bell, il primario di chirurgia odiato da gran parte dell’ospedale e interpretato da Bruce Greenwood (Rambo).

In questa puntata rivedremo anche Lane Hunter, l’oncologa dell’ospedale interpretata da Melina Kanakaredes, e Jude Silva interpretato da Warren Christie.

Come guest star nel terzo episodio vedremo Catherine, l’ex promessa sposa di Conrad, interpretata da Joanne Kelly. Invece, come guest star del secondo episodio vedremo Jennifer Landon che interpreta Jane Doe, o meglio Sara Ravenscroft, la donna trovata priva di sensi fuori dall’ospedale.

The Resident vi aspetta questa sera, 9 luglio 2019, in prima serata su Rai 1.

