Rosy Abate streaming terza puntata | Dove vedere in tv | Stasera | 9 luglio 2019

ROSY ABATE STREAMING TERZA PUNTATA – Questa sera, 9 luglio 2019, va in onda la terza puntata di Rosy Abate, la celebre fiction con protagonista Giulia Michelini e che, visto il grande successo, Canale 5 ha deciso di mandare in replica in queste giornate estive in attesa della messa in onda, prevista per l’autunno, della nuova stagione con gli episodi inediti.

Un’occasione per i fan per rivedere la prima stagione della fiction che è uno spin-off di Squadra Antimafia, ma anche un’opportunità per scoprirla per chi se l’era persa nel 2017.

Le anticipazioni della terza puntata di Rosy Abate

Protagonista della serie è Rosy Abate, la regina di Palermo. Una mafiosa che, dopo aver deciso di cambiare completamente vita, si rimette in pista con lo scopo di ritrovare il figlio, Leonardo, che credeva morto e invece è ancora vivo.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

La sua vita viene sconvolta di nuovo quando la polizia la informa della morte di Francesco, il suo fidanzato, invischiato in un traffico illecito di droga.

Dove vedere la terza puntata di Rosy Abate? In tv o streaming?

La trama completa di Rosy Abate la serie

Rosy Abate streaming terza puntata | Dove vedere in tv

Rosy Abate, fortunato spin-off di Squadra Antimafia, è andato in onda con la prima stagione nel 2017. Canale 5 ha deciso di riproporne gli episodi in prima serata anche durante l’estate 2019, in attesa della nuova stagione che andrà in onda nel corso dell’autunno.

Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset, è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 del decoder Sky per gli abbonati alla pay-tv.

Il cast della terza puntata di Rosy Abate

Rosy Abate streaming terza puntata | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece stasera non può seguire Rosy in tv su Canale 5, può farlo in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet grazie alla piattaforma MediasetPlay, che mette a vostra disposizione tutti i suoi programmi andati in onda in televisione gratuitamente. Tutto quello che dovete fare è accedere, registrarvi anche tramite Facebook e poi cliccare sul contenuto di vostro interesse.

Grazie a Mediaset Play, inoltre, potrete recuperare gli episodi di Rosy Abate in qualsiasi momento tramite la funzione on demand.

Rosy Abate vi aspetta questa sera, 9 luglio 2019, in prima serata a partire dalle 21.20 circa su Canale 5.