Palinsesti Rai 2019 2020 | Presentazione | Autunno | Programmi | Novità | 9 luglio | Oggi | Rai 1 | Rai 2 | Rai 3

PRESENTAZIONE PALINSESTI RAI 2019 2020 – Dopo Mediaset, arriva anche la giornata dei Palinsesti Rai. Oggi, 9 luglio 2019, verranno svelati i programmi che ci accompagneranno dall’autunno in poi. La presentazione dei Palinsesti Rai quest’anno non sarà doppia (Milano e Roma), ma si terrà soltanto a Milano.

L’appuntamento parte alle ore 12:00 negli spazi dell’ex Fiera di Pioltello, dove saranno presenti i volti noti di Viale Mazzini, guidati da Fabrizio Salini.

Palinsesti Rai 2019 2020 | Novità | RaiPlay

Tra le prime novità, già anticipate da Beppe Fiorello qualche tempo fa, spunta fuori la nuova veste di RaiPlay. La piattaforma streaming utilizzata in genere per seguire in diretta (o guardare in on demand) i programmi cambierà pelle secondo la sua responsabile, un passaggio tra passato e memoria (con le teche) e il futuro (sperimentando nuovi format).

Un occhio di riguardo per Piero Angela che, dopo aver intrattenuto il pubblico di Rai 1, sarà protagonista di un nuovo esperimento su RaiPlay con ben quindici appuntamenti di cultura.

Aria di novità anche su Rai Gold, dove verrà dato molto più spazio alla serialità e al cinema. Arrivano Narcos e Siren su Rai 4, così come un ciclo di film classici scelti accuratamente da Quentin Tarantino. Il celebre regista hollywoodiano ne ha curato anche l’introduzione.

Palinsesti Rai 2019 2020 | Rai 1

Parola Teresa De Santis, la quale dichiara che “Rai 1 deve innovare ma lo deve fare con garbo”. Confermato dunque il successo dei grandi classici come Tale e Quale Show con Carlo Conti.

Ma arrivano anche tante novità: ad esempio, un percorso con i cantautori affidato ad Enrico Ruggeri e intitolato Una vita da cantare, un programma pop con una traccia culturale.

Un’altra novità in casa Rai 1 sarà La porta dei sogni con Mara Venier, confermata alla conduzione di Domenica In. “E’ giusto che sia Mara a portare l’emotainment in prima serata con un titolo nuovo”.

Un altro nome che salta fuori a Viale Mazzini è Gigi D’Alessio, posto alla conduzione di Venti anni che siamo italiani, insieme a Vanessa Incontrada. Nel 2020, si lavorerà al talent “Masked Singer“.

Solo lo speciale Telethon, invece, per Antonella Clerici.

Il cavallo di viale Mazzini scalpita: ecco come sarà il nuovo palinsesto di Rai 1

Ma passiamo alle fiction. Nella prossima stagione televisiva avremo delle novità su Rai 1: Il Commissario Schiavone e Imma Tataranni.

La seconda serata di Rai 1, spiega il direttore De Santis, è caratterizzato dall’informazione: “Al sabato sera “Io e te di notte”, lato più varietà (con Diaco) in una versione 2.0. 2 serate di Tv7 e Speciale tg1. Ci sarà un lunedì di inchiesta che inauguriamo con Franco Di Mare, dal titolo “Frontiere”. Confermato ovviamente Gigi Marzullo.

Diversi speciali anche in prima serata: oltre a Telethon, ci sarà Andrea Bocelli e Serena Rossi con Ali di Libertà a settembre. A novembre speciale con Amadeus con Una serata di stelle per il bambino Gesù. Confermato anche Prodigi con Flavio Insinna.

Veniamo al daytime: confermati La prova del cuoco con Elisa Isoardi, Storie italiane con Eleonora Daniele, Il paradiso delle signore, Vieni da Me con Caterina Balivo, L’Eredità con Flavio Insinna.

In Access prime time torna Amadeus con I soliti ignoti. Tra le novità della prossima stagione La vita in diretta, condotta da Lorella Cuccarini e Tiberio Timberi. Nel weekend UnoMattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi.

Linea Verde nel sabato di Rai 1 condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla. Confermati nel sabato pomeriggio Italia sì con Marco Liorni e Lineablu con Donatella Bianchi. Confermati Massimiliano Ossini a Linea Bianca e Lorena Bianchetti con A sua immagine.

Domenica mattina vede Nostra madre terra con Angelo Mellone, Paesi che vai con Livio Leonardi, Linea verde con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Nel pomeriggio, dopo DOmenica In con Mara Venier, il nuovo programma A ruota libera con Francesca Fialdini.

Palinsesti Rai 2019 2020 | Rai 2

Carlo Freccero, che rappresenta Rai 2, parte invece annunciando una serata con Renzo Arbore dedicata a Carosone.

Si prosegue con il programma Maledetti amici miei: “Sono quattro rinnegati Veronesi, Rubini, Papaleo e la vittima Haber aiutati da Max Tortora e Margherita Buoy. Cosa fanno? Svelano le cose di loro che non hanno mai rivelato e dei loro ospiti”.

Un’altra conferma arriva invece per Il Collegio, con la voce di Simona Ventura, e per Stasera Tutto è possibile con Stefano De Martino. Come già annunciato tempo fa, Che Tempo Che Fa slitta da Rai 1 a Rai 2.

Tra le nuove fiction di Rai 2 spunta Volevo essere una rockstar, poi è il turno de Il Cacciatore.

Palinsesti Rai 2019 2020 | Rai 3

Su Rai 3 invece vedremo nuovi programmi come Assemblea Generale con Serena Dandini sulle ceneri della Tv delle Ragazze.

Un altro nuovo acquisto sul terzo canale è Filippo Timi: “Con lui rideremo molto, nello stupidiario di un linguaggio nuovo per la tv generalista”.

Confermata di nuovo Raffaella Carrà che tornerà con “A raccontare comincia tu”.

Inoltre, a condurre Quante Storie ci sarà Giorgio Zanchini al posto di Augias.