Non sposate le mie figlie film | Trama | Cast | Streaming | Sequel

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE FILM – Chi non parla francese avrà un po’ di difficoltà a comprendere e pronunciare Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?: si tratta del titolo in lingua originale del film Non sposate le mie figlie, una pellicola del 2014 diretta da Philippe de Chauveron.

Lo stesso regista ha poi firmato la regia di altri film come Benvenuti a casa mia e il sequel del primo film, Non sposate le mie figlie 2, uscito nel 2019.

Di cosa parla Non sposate le mie figlie? E qual è il cast? E dove vederlo in tv e streaming?

Non sposate le mie figlie film | Trama

Protagonisti di Non sposate le mie figlie sono Claude Verneuil e sua moglie Marie, una coppia tranquilla, di quelle tipicamente borghesi e cattoliche conservatrici che hanno messo al mondo e allevato quattro figlie: Frédérique Bel, Elodie Fontan, Julia Piaton e Emilie Caen.

Hanno educato le loro figlie secondo i tipici principi della cultura francese: tolleranza, integrazione e apertura. Eppure, il destino mette a dura prova la loro pazienza quando la prima figlia decide di sposare un uomo musulmano. Come se non bastasse, la seconda figlia invece porta a casa un uomo ebreo, la terza un cinese.

Le speranze dei genitori di poter assistere a un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte nell’ultima figlia che pare, per fortuna, aver incontrato un uomo cattolico. Ironia della sorte, il ragazzo in questione è un uomo di colore.

Non sposate le mie figlie film | Cast

Chi vediamo nel cast di Non sposate le mie figlie? Christian Clavier (I miserabili) e Chantal Lauby interpretano i due coniugi protagonisti Claude e Marie, la cui pazienza da cattolici è messa a dura prova dalle scelte sentimentali delle loro figlie.

Nel cast del film vediamo ancora Ary Abittan nelle vesti di David Benichou, Medi Sadoun come Rachid Benassem, Frédéric Chau che interpreta Chao Ling, Noom Diawara che interpreta Charles Koffi.

Poi abbiamo le quattro figlie: Frédérique Bel che interpreta Isabelle Verneuil, Julia Piaton interpreta Odile Verneuil, Emilie Caen è Ségolène Verneuil e infine Elodie Fontan è Laure Verneuil.

In Non sposate le mie figlie vediamo anche Tatiana Rojo e Claudia Tagbo.

Non sposate le mie figlie film | Sequel

Non sposate le mie figlie è arrivato nelle sale nel 2014 ed è stato un grande successo al botteghino, incassando in Europa 130 milioni di euro. Soltanto in Francia, il film ha interessato oltre 12 mila spettatori. Dato il successo della prima pellicola, il regista Philippe de Chauveron ha pensato di mettere in piedi anche un sequel, arrivato nelle sale nel 2019.

Non sposate le mie figlie 2 vede ormai la solita coppia – formata da Marie e Claude – arresi all’evidenza: le loro quattro bambine hanno sposato uomini di origini e culture molto distanti dalla loro.

Rachid è un musulmano di origini algerine che ha sposato la primogenita, David è ebreo e ha sposato la secondogenita, Chao è ateo e figlio di cinesi e ha sposato la terza figlia e infine Charles è senegalese e ha preso come sposa la quarta e ultima figlia.

La situazione si complica nel momento in cui i generi iniziano a valutare un futuro oltre la Francia. Quindi, ben intenzionati a trasferirsi all’estero con mogli e bambini, i generi intaccheranno nuovamente l’equilibrio della famiglia e Claude e Marie faranno di tutto per tenerli vicini, dimostrando loro come la Francia possa offrire loro il futuro migliore.

Non sposate le mie figlie film | Streaming

Ma dove vedere Non sposate le mie figlie? Il film è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2014, per cui un po’ datato, ma Rai 1 lo trasmesse in prima serata lunedì 8 luglio 2019 per animare il proprio palinsesto estivo. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguirlo in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.

