Non sposate le mie figlie cast | Attori e personaggi | Protagonisti | Claude | Marie

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE CAST – Non sposate le mie figlie – in lingua originale intitolato Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? – è un film del 2014 diretto da Philippe de Chauveron.

All’epoca, la pellicola ottenne grande successo al punto che il regista è poi tornato nel 2019 con un sequel intitolato Non sposate le mie figlie 2.

Al centro della vicenda c’è una famiglia, di preciso due genitori tradizionalisti e fermamente cattolici che vorrebbero vedere le proprie figlie sposarsi in chiesa. Purtroppo il loro desiderio viene infranto tre volte dalle prime tre: una sposa un musulmano, un’altra un ebreo e la terza un cinese. La quarta figlia è tutto ciò che resta loro. Laure infatti pare voler accontentare mamma Marie e papà Claude, tenendo loro segreta la nazionalità del futuro sposo. Charles, sulla carta, sembra l’uomo perfetto per i genitori di Laure: comunemente francese, cattolico senza alcuna tradizione particolare. Peccato per Claude e Marie che Charles abbia origini ivoriane, un dettaglio di cui verranno a conoscenza il più tardi possibile.

La trama al completo di Non sposate le mie figlie

Chi compone il cast di Non sposate le mie figlie? Vediamolo insieme.

Non sposate le mie figlie cast | Attori e personaggi

A interpretare i coniugi Claude e Marie sono rispettivamente Christian Clavier e Chantal Lauby. Mentre Clavier è noto al grande pubblico per aver recitato in Asterix e Obelix contro Cesare e per la miniserie I miserabili, la Lauby è attiva in tv e in radio.

Vediamo chi sono le quattro figlie: Frédérique Bel (L’amore dura tre anni) interpreta Isabelle Verneuil, Julia Piaton interpreta Odile Verneuil, Emilie Caen è Ségolène Verneuil e infine Elodie Fontan è Laure Verneuil.

E poi abbiamo i quattro generi. Nel cast del film vediamo Ary Abittan nelle vesti di David Benichou, Medi Sadoun come Rachid Benassem, Frédéric Chau che interpreta Chao Ling, Noom Diawara che interpreta Charles Koffi.

Chi vuole recuperare Non sposate le mie figlie, può farlo lunedì 8 luglio 2019 in prima serata su Rai 1.

