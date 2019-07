Streghe anticipazioni | Primo episodio | Il potere del trio | Il prisma delle anime | Prendere per la gola

STREGHE ANTICIPAZIONI – Da domenica 7 luglio 2019 arriva una nuova serie televisiva su Rai 2: si tratta di Streghe, reboot dell’omonima serie anni ’90.

A differenza della serie originale, Streghe del 2018 ci porta nella fittizia cittadina HillTown del Michigan al cospetto di tre sorelle inconsapevoli di essere delle streghe.

Intitolata Charmed in lingua originale, Streghe è stata ideata da Jessica O’Toole, Amy Rardin e Jennie Snyder Urman.

La prima stagione è composta da ventidue episodi, già andati in onda negli Stati Uniti, e il successo discreto degli ascolti ha permesso al network di ordinare una seconda stagione della serie.

Vediamo quali sono le anticipazioni delle prime tre puntate in onda domenica 7 luglio 2019.

Streghe anticipazioni | Episodio 1 | Il potere del trio

Nella prima puntata, intitolata Il potere del trio, vediamo le due sorelle Mel e Maggie travolte da un periodo difficile. La loro madre è stata uccisa in misteriose circostanze e, come se non bastasse, scoprono di avere una sorellastra, Macy, di cui non hanno mai sentito parlare.

Le tre ragazze, alla luce dei fatti, decidono di vivere nella stessa casa ma non sarà facile, tanto che, da quegli scontri tipici tra sorelle, emergerà fuori un’altra verità: le tre sorelle sono streghe e ognuna di loro è dotata di un potere particolare.

Mel può fermare il tempo, Macy ha il potere della telecinesi e Maggie legge nel pensiero. Ad aiutare le tre sorelle sarà il professore Harry Greenwood, il loro angelo custode, che rivela alle ragazze di costituire il potere del trio, indispensabile per sconfiggere il male in tutte le sue forme.

Streghe anticipazioni | Episodio 2 | Il prisma delle anime

Nella seconda puntata di Streghe, invece, intitolata Il prisma delle anime, le sorelle consultano la tavola spiritica e ricevono uno strano messaggio: qualcuno sta suggerendo alle sorelle di non fidarsi di Harry.

Le sorelle di comune accordo lo mettono alla prova, ma il professore non è sciocco e non si lascia ingannare, percepisce l’influenza delle forze demoniache sulle tre ragazze e cerca di aiutarle prima che sia troppo tardi.

Streghe anticipazioni | Episodio 3 | Prendere per la gola

La terza e ultima puntata in onda domenica 7 luglio 2019 s’intitola Prendere per la gola. Harry decide di addestrare le tre streghe. Macy scopre che nel suo laboratorio qualcuno è morto, ma non si conoscono le dinamiche.

Le tre sorelle, ormai abituate alle forze del male, capiscono subito che dietro quella tragedia si nasconde l’opera di un demone.

Cercano di mettere a punto un piano, ma Mel è troppo impaziente di portare a termine il piano ed esagera con la magia.

Streghe vi aspetta su Rai 2 alle 21:05 domenica 7 luglio 2019.