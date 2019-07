Una voce per Padre Pio 2019 streaming | Dove vederlo | Rai 1 | Diretta tv | Ospiti | Flavio Insinna

UNA VOCE PER PADRE PIO 2019 STREAMING – Stasera venerdì 5 luglio 2019 va in onda su Rai 1 il classico appuntamento annuale con Una voce per Padre Pio 2019, la serata di beneficenza da Pietrelcina con tanti ospiti e cantanti. A condurre l’evento è Flavio Insinna. Appuntamento dalle 21.20 per una serata con tanti cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti in qualche modo legati a Padre Pio.

Tra gli ospiti di questa serata Al Bano e Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Francesco Testi.

Inoltre sul palco allestito davanti alla Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia ci sarà l’orchestra I suoni del Sud diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Come sempre spazio poi alle storie e alle testimonianze di fede, di chi seguendo gli esempi di Padre Pio ha trovato conforto e sostegno nella propria vita.

Una voce per Padre Pio è inoltre da sempre una serata a sostegno di importanti progetti di beneficenza. Quest’anno, in occasione dei 20 anni dalla nascita della trasmissione, vengono finanziate due iniziative: il Progetto Italia per sviluppare opere nel nostro Paese, e il Progetto Africa, per finanziare le strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione di una clinica internazionale polivalente “Le paradis de Padre Pio”.

Fino al 15 luglio, è possibile donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa. Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming Una voce per Padre Pio 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La trasmissione condotta da Flavio Insinna va in onda stasera venerdì 5 luglio 2019 su Rai 1. La rete ammiraglia del servizio pubblico è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Una voce per Padre Pio 2019 | Dove vedere in streaming

Non vi volete perdere la grande musica di Una voce per Padre Pio ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite Rai Play, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare la serata anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.