Una voce per Padre Pio 2019 ospiti | Cantanti

UNA VOCE PER PADRE PIO 2019 OSPITI – Stasera, venerdì 5 luglio 2019, su Rai 1 va in onda la serata Una voce per Padre Pio 2019. Tanti ospiti e cantanti tra i più amati per l’evento di beneficenza da Pietrelcina condotto quest’anno da Flavio Insinna. Appuntamento in prima serata dalle 21.25.

Come ogni anno si tratta di un appuntamento per raccogliere fondi a favore di importanti progetti benefici e ricordare il grande Santo di Pietrelcina attraverso le storie dei frati che lo hanno conosciuto e di persone normali che hanno seguito il suo messaggio di fede, trovando conforto nei momenti più difficili. Ecco quali sono gli ospiti e i cantanti della serata di oggi.

Tanti i grandi artisti che hanno deciso di partecipare a questa serata, per dimostrare la loro fede e la loro vicinanza al santo di Pietrelcina. Sul palco allestito davanti alla Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia saliranno Al Bano e Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli e Michele Placido.

Inoltre ci saranno I suoni del Sud, l’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. L’attore Francesco Testi, poi, sempre vicino alle iniziative della Onlus Una voce per Padre Pio, sarà in collegamento dalla Costa d’Avorio.

Alla serata Una voce per Padre Pio 2019 partecipano come di consueto anche i frati di Padre Pio, che lo hanno conosciuto e raccontano le storie di fede di persone che hanno seguito l’esempio del grande Santo.

Chi vuole può anche donare fino al 15 luglio 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa. La raccolta fondi è legata alla campagna di raccolta fondi “Padre Pio Social Aide” sostenuta da Responsabilità Sociale Rai.

A condurre la serata è Flavio Insinna, che nel 2000 ha recitato nella fiction di Canale 5 Padre Pio diretta da Carlo Carlei, in cui interpretava Paolino, il mentore spirituale del Santo pugliese.

Appuntamento stasera 5 luglio 2019 dalle 21.25 su Rai 1.

