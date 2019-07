Una voce per Padre Pio 2019 anticipazioni | Ospiti

Una voce per Padre Pio 2019 anticipazioni | Stasera | 5 luglio 2019 | Ospiti | Cantanti | Scaletta | Rai 1

UNA VOCE PER PADRE PIO 2019 ANTICIPAZIONI – Tanta musica, grandi ospiti e beneficenza. Stasera venerdì 5 luglio 2019 su Rai 1 va in onda in prima serata dalle 21.20 Una voce per Padre Pio, la trasmissione dedicata alle testimonianze di fede legate al Santo di Pietrelcina, condotta quest’anno da Flavio Insinna. Come sempre tanti cantanti e personaggi dello spettacolo saliranno sul palco, e anche per il pubblico da casa sarà possibile donare per sostenere le iniziative benefiche promosse dalla fondazione Padre Pio Social Aide. Ecco tutte le anticipazioni.

A condurre la serata trasmessa su Rai 1 dal palco allestito davanti alla Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia è Flavio Insinna, che riporta in prima serata Una voce per Padre Pio, dopo che lo scorso anno era andata in onda in seconda serata.

Tanti i cantanti di successo che hanno accettato di essere presenti. Tra i principali, Al Bano e Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Francesco Testi.

Sul palco anche la Grande Orchestra I suoni del Sud diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Ci sarà poi in collegamento dalla Costa d’Avorio Francesco Testi, che da anni sostiene le iniziative benefiche della Una voce per padre Pio Onlus.

Quest’anno Una voce per Padre Pio ha una valenza speciale, visto che si tratta del ventesimo anno per il programma ideato da Enzo Palumbo. Inoltre sono trascorsi 20 anni dalla beatificazione del grande Santo, avvenuta a Roma il 2 maggio 1999 da parte di Papa Giovanni Paolo II.

Come sempre ci saranno tanti ospiti che racconteranno la loro testimonianza di fede, seguendo l’esempio di Padre Pio. Persone comuni e personaggi celebri che con le loro storie possono dare un motivo di conforto a chi soffre.

Non mancheranno come da tradizione i frati che hanno vissuto con Padre Pio, e che racconteranno episodi di vita del Santo di Pietrelcina.

Come da tradizione, Una voce per Padre Pio 2019 è anche un’occasione per fare beneficenza. Sono due quest’anno le campagne sostenute da Padre Pio Social Aide, con il contributo di Responsabilità Sociale Rai.

La prima è Progetto Italia, che sostiene opere di sviluppo nel nostro Paese; l’altra è il Progetto Africa, per coprire i costi necessari per mantenere le strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione di una clinica internazionale polivalente “Le paradis de Padre Pio”.

Come fare per donare? È semplicissimo: fino al 15 luglio, è possibile donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.