LA SAI L’ULTIMA OSPITI – Questa sera, venerdì 5 luglio 2019, torna La sai l’ultima con la terza puntata. Il programma storico di Canale 5 torna in tv dopo qualche anno di vacanza (l’ultima edizione è andata in onda nel 2008) e vede alla conduzione un nuovo duo.

Ezio Greggio, volto iconico di Canale 5 soprattutto grazie a Striscia La Notizia, sarà affiancato dalla sua dolce metà, la bella fidanzata Romina Pierdomenico.

“Non l’ho neanche proposta io. Giorgio Restelli (direttore risorse artistiche di Mediaset) è venuto da me e mi ha chiesto: Che ne diresti se prendessimo Romina? Del gruppo di ragazze nuove è quella che ci piace di più. Ho risposto che ero d’accordissimo, ma di parlarne con lei”, ha dichiarato Ezio Greggio in un’intervista.

La sai l’ultima ospiti | Terza puntata

L’edizione 2019 del programma che racconta barzellette ha inserito delle novità: in primis, i concorrenti non partecipano uno contro tutti ma sono suddivisi in tre squadre, capitanate da Biagio Izzo, Maurizio Batista e Gianluca Fubelli in arte Scintilla.

Le squadre potranno contare anche sull’esibizione di tre jolly, ovvero Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show, tre comici il cui compito, una volta chiamati in causa, è quello di far lievitare il punteggio della squadra.

In più, la nuova edizione prevede ogni sera nuovi ospiti. Vediamo quali sono quelli di questa sera, venerdì 5 luglio 2019.

La sai l’ultima ospiti | Chi sono

La prima puntata ha fatto spazio a Enrico Montesano e Iva Zanicchi. Nella seconda invece abbiamo visto Gigi proietti, Cristiano Malgioglio e Josè Altafini.

Le anticipazioni della terza puntata de La sai l’ultima?

La terza puntata de La sai l’ultima invece vedrà come protagonisti Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi, tre vip che dovranno abbandonare il proprio ramo di competenza e giocare per le tre squadre.

A giudicare le performance di barzellettieri comuni e vip sarà l’insindacabile giudizio del pubblico in studio, il cui risultato è avvallato dal notaio Nino Formicola.

La sai l’ultima? vi aspetta venerdì 5 luglio 2019 in prima serata su Canale 5.

