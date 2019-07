Roma, cade un ramo e travolge famiglia: feriti | In ospedale anche un neonato

ROMA CADE RAMO – Poteva avere gravissime conseguenze la caduta del ramo di un albero avvenuta a Roma, sulla banchina del Tevere, nella tarda serata di ieri.

Il ramo si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina travolgendo una famiglia che era seduta a un tavolo di una manifestazione estiva. È accaduto all’altezza di Ponte Sisto, nel centro della Capitale. A quanto ricostruito il ramo è caduto da un’altezza di 12 metri.

Tra le persone ferite, trasportate in ospedale dal 118, ci sono una bambina di 2 anni e la mamma, che è stata colpita dal ramo alla testa. Sul posto sono intervenuti la Polizia, allertata da alcuni passanti, la polizia locale e i Vigili del Fuoco.

Complessivamente sono sette le persone trasportate in ospedale per il ramo caduto. Tra loro due bambini: una bimba di 2 anni ferita al braccio e il fratellino di 3 mesi che, dalle prime informazioni, sembra non sia stato colpito dal ramo ma è stato portato al Bambino Gesù per accertamenti. È stata invece ferita alla testa la madre dei bambini, una donna di 30 anni, in ospedale in codice giallo, e il padre, 34enne, colpito alla gamba. È stata poi ferita anche un’amica della coppia, 24enne.

A farsi medicare in ospedale, inoltre, una coppia che era seduta al tavolo accanto e che per evitare il ramo si è buttata a terra.

