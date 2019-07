RIVIERA TRAMA SECONDA PUNTATA – Riviera è la nuova serie televisiva in onda su Canale 5. Ambientato in Costa Azzurra, la serie racconta della vita di Georgina stravolta dopo la morte improvvisa di suo marito Constantine, un miliardario appassionato d’arte saltato in aria in seguito a un’esplosione su uno yacht.

Giovedì 4 luglio 2019 va in onda la seconda puntata di Riviera. Cosa aspettarsi?

Riviera trama | Seconda puntata | Cosa aspettarsi

La seconda puntata di Riviera è composta da 3 episodi: partiamo con il quarto, intitolato in lingua originale Family Paintings, dove Georgina cerca di fare il possibile per rintracciare Robert Canver, un collezionista d’arte in affari con il suo defunto marito. L’omicidio di Constantine perseguita la donna che non si darà pace finché il quadro di suo marito non sarà finalmente chiaro. Perché più prosegue nelle ricerche più Georgina capisce di aver avuto accanto a sé un perfetto estraneo.

Nel frattempo, l’ispettore Delormes consegna alla giustizia Negrescu, l’ex responsabile della sicurezza di Costantine.

Le anticipazioni della seconda puntata di Riviera

Nel quinto episodio, intitolato Elena, Georgina sarà impegnata in una lussuosa serata di gala organizzata dalla Clio Foundation. La donna spera di identificare un primo possibile sospettato e invece si ritroverà a dover gestire un ospite inaspettato.

Nel sesto e ultimo episodio della serata, intitolato Artist’s Work, vedremo la famiglia Clios nel caos e interrogata dalla polizia. L’ispettore Delormes rinviene parte del relitto dello yacht dove si è consumata la tragedia e ottiene delle prove che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Riviera è una serie televisiva composta da dieci episodi, ognuno dura mediamente 45 minuti e, mentre nel Regno Unito sono stati lanciati tutti insieme seguendo il format di Netflix, Canale 5 li ripropone a blocchi da tre per ogni serata. In Italia, Riviera è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 su Sky Atlantic e, mentre quest’ultimo ha lanciato la seconda stagione, Canale 5 ripropone in chiaro la prima.

Dove vedere in tv e streaming Riviera