THE RESIDENT TRAMA SECONDO EPISODIO – Martedì 2 luglio 2019 va in onda il secondo episodio di The Resident, il medical drama ambientato tra le mura del Chastain Memorial Hospital di Atlanta contraddistinto dal cattivo sistema sanitario.

I medici di quest’ospedale non sono macchine perfette, in alcuni casi rappresentano il marcio del mestiere, uomini interessati più al denaro che alla vita delle persone.

Il dottor Cornad Hawkins è un medico specializzando al terzo anno che ha imparato a care spese la sporca morale di alcuni individui all’interno dell’ospedale, primo tra tutti il dottor Bell, il dispotico primario di chirurgia che insabbia le numerosi morte da lui causate in sala operatoria a causa del suo tremore alle mani.

Il primo episodio – composto da tre puntate – è andato in onda lo scorso martedì avviando una nuova stagione televisiva di Rai 1. Cosa aspettarsi dunque da questo secondo episodio?

The Resident trama secondo episodio | Cosa succede?

La prima puntata di questa sera s’intitola “Crisi d’identità” e vede l’ospedale piegato da alcuni tagli al budget che comportano scelte e cambiamenti drastici; uno tra questi è l’arrivo di un’infermiera inesperta all’accettazione del Pronto Soccorso, la quale dimostra sin da subito di non essere fatta per le emergenze. A causa di un incidente stradale, arrivano molti pazienti che necessitano di cure e la sbadataggine dell’infermiera, durante il suo primo giorno di lavoro, la renderà colpevole in parte della morte di un ragazzo e di uno scambio di persona. Il dottor Conrad infatti comunicherà il decesso del paziente alla famiglia sbagliata.

La second puntata di The Resident questa sera s’intitola Errore fatale e vede l’amministratrice dell’ospedale – Claire – prendere un’altra bizzarra decisione: per sfruttare al massimo le sale operatorie, Claire decide di adottare la pratica degli interventi multipli, operazioni durante le quali il chirurgo è chiamato a operare su diversi pazienti contemporaneamente. Intanto, Nic continua a ficcanasare sulla terapia sperimentale della dottoressa Lane, la stessa che ha sottoposto alla giovane Lily.

The Resident trama secondo episodio | Di cosa parla Costi quel che costi

L’ultima puntata che conclude il cerchio di questa sera s’intitola Costi quel che costi e vede un imprenditore misterioso interessato a investire nelle ricerche sperimentali della dottoressa Lane.

Tale uomo non è poi così un grande mistero, quando si scoprirà essere il padre di Conrad, lo stesso uomo che l’ha allontanato dalla madre e l’ha costretto a partire per l’Afghanistan.

Nel frattempo, Nic continua a ficcanasare nel lavoro di Mina scoprendo che la ragazza conduce una doppia vita al di fuori dell’ospedale.

