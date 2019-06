Una coppia modello film | Purché finisca bene | Trama | Cast | Streaming | Rai 1

UNA COPPIA MODELLO FILM – Rai Fiction ha prodotto il film “Una coppia modello”, con protagonisti Daniele Pecci e Bianca Guaccero. In realtà, si tratta di uno dei vari film che completano la prima stagione di Purché finisca bene, un ciclo di film che sfrutta la commedia all’italiana per trattare con toni leggeri le difficoltà dell’Italia di oggi.

Il film è stato prodotto per la televisione, è uscito nel 2014 ed è stato diretto da Fabrizio Costa, regista che ha conosciuto la fama con la serie tv “È proibito ballare” nel 1989 e da allora ha lavorato a diversi prodotti per la televisione come Don Matteo (ha diretto nove episodi), Donna Detective e La bella e la bestia (miniserie).

Una coppia modello viene riproposta da Rai 1 in prima serata venerdì 28 giugno 2019, per rianimare il palinsesto estivo che, in genere, subisce sempre una battuta d’arresto andando incontro al periodo più caldo dell’anno.

Si tratta del quinto film che compone la prima stagione di Purché finisca bene, preceduto da “Una ferrari per due”, “La tempesta”, “Un marito di troppo” e “Una villa per due”.

Nel 2019, è uscita la terza stagione di Purché finisca bene, composta da tre film: Basta un paio di baffi, L’amore il sole e le altre stelle e Non ho niente da perdere.

Una coppia modello film | Trama

Enzo e Adriano si recano lo stesso giorno in tribunale per le udienze di separazione dalle rispettive moglie. Enzo è un marito gentile e sensibile il cui matrimonio è andato in crisi a causa dell’infedeltà di sua moglie Ada.

Adriano invece è uno spumeggiante bugiardo, scaltro adulatore accusato da una sconsolata Valeria di costante infedeltà.

L’udienza termina e i due uomini si trovano insieme al bar, l’uno pronto a piangere sulla spalla dell’altro. Pur non conoscendosi, Enzo e Adriano condividono la stessa sventura: le mogli hanno chiesto il divorzio mettendo un punto al matrimonio.

Enzo si dispera per aver perso la moglie, Adriano invece è sicuro di sé e del suo carisma ed è certo di poter riconquistare la sua Valeria.

Cacciato di casa però, Adriano cerca riparo da Enzo che lo ospita per quella che dovrebbe essere una sola notte e che poi si trasforma essere in una routine. I due improbabili amici stringono un patto e si aiuteranno a riconquistare le rispettive mogli.

Una coppia modello film | Cast

Il cast di Una coppia modello è composto da Enzo e Adriano, interpretati rispettivamente da Daniele Pecci e Sergio Assisi.

Daniele Pecci è conosciuto per aver recitato nella fiction Il bello delle donne all’inizio del 2000, ma anche per Eravamo solo mille, L’ultimo padrino e Crimini Bianchi; infine, anche per il film Mine Vaganti.

Sergio Assisi, che interpreta lo spavaldo Adriano, è un attore napoletano conosciuto per l’esordio nel film Ferdinando e Carolina, ma nel tempo la fama si è confermata per altri film come Amore e libertà . Masaniello, L’amico ritrovato e Sogno di una notte di mezza estate.

Ai due uomini si affiancano le due mogli. Chiara Ricci interpreta Ada, la donna che ha tradito Enzo. La Ricci è conosciuta per aver recitato ne L’allieva, ma anche in Che Dio ci aiuti, Rex e Squadra antimafia – Palermo oggi.

Bianca Guaccero invece interpreta Valeria, la moglie di Adriano. La Guaccero ha recitato in diverse serie come Capri, Mia madre, Il caso Enzo Tortora, Sotto copertura e In punta di piedi.

Nel cast di Una coppia modello compaiono anche Simona Marchini, Daniela Scarlatti e Riccardo Alemanni.

Una coppia modello film | Streaming

Dove vedere Una coppia modello? Il film va in onda venerdì 28 giugno 2019 in prima serata su Rai 1. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può utilizzare RaiPlay.

