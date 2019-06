Spread oggi 28 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

+++ I valori dello spread vengono comunicati a partire dalle ore 9 +++

10.30 – 240,3

10.00 – 240,8

9.30 – 240,8

9.00 – 241,7

Negli ultimi giorni lo spread ha oscillato: si era vistosamente abbassato, andando sotto i 240 punti base, dopo le dichiarazioni di Mario Draghi. Poi una leggera risalita. Giovedì 27 giugno il differenziale tra Btp e Bund tedeschi ha chiuso a 247 punti base.

In generale, comunque, l’andamento degli ultimi giorni è stato positivo per il governo gialloverde. Quest’ultimo deve affrontare una complicata manovra di bilancio e non può permettersi un innalzamento eccessivo del differenziale.

Uno spread troppo alto implica infatti dover pagare elevatissimi tassi di interesse sul debito pubblico. Con l’Ue che minaccia una procedura di infrazione, è fondamentale per Di Maio e Salvini trovare quante più risorse possibili per ridurre il deficit.

In questo quadro, il governo M5s-Lega deve costantemente tenere d’occhio le fluttuazioni dello spread.

Vedremo quali saranno i valori nella giornata di oggi venerdì 28 giugno 2019. I valori degli ultimi giorni (sotto i 240 punti) sono stati i più bassi da 9 mesi a questa parte. L’obiettivo del governo sarebbe quello di scendere, nel giro di qualche settimana, sotto i 200 punti base, operazione comunque complessa.

I valori dello spread del 26 giugno:

9.00 – 247,6

9.30 – 251,4

10.00 – 249,8

10.30 – 250,7

11.00 – 24,4

11.30 – 245,7

12.00 – 245,7

12.30 – 245,5

13.00 – 246,2

13.30 – 246,1

14.00 – 246

14.30 – 245,8

15.00 – 245,9

15.30 – 244,8

16.00 – 244,1

16.30 – 244,3

17.00 – 243.8

17.30 – 244.9

I valori dello spread del 25 giugno:

ore 17.30 – 249.2

ore 17.00 – 247.5

ore 16.30 – 248.2

ore 16.00 – 248.2

ore 15.30 – 250.1

ore 15.00 – 250.6

ore 14.30 – 251.7

ore 14.00 – 251

ore 13.30 – 253.3

ore 13.00 – 253.1

ore 12.30 – 252

ore 12.00 – 251.1

ore 11.30 – 249.5

ore 11.00 – 249.8

ore 10.30 – 248.4

ore 10.00 – 247.5

ore 9.30 – 250.1

ore 9.00 – 247.4

I valori dello spread del 24 giugno

ore 17.30 – 246

ore 17.00 – 245,4

ore 16.30 – 242,1

ore 16.00 – 243,4

ore 15.30 – 243,7

ore 15.00 – 245

ore 14.30 – 243

ore 14.00 – 242,2

ore 13.30 – 243,8

ore 13.00 – 243,1

ore 12.30 – 244,7

ore 12.00 – 244,7

ore 11.30 – 242,9

ore 11.00 – 239

ore 10.30 – 240,1

ore 10.00 – 240

ore 9.30 – 237

ore 9.00 – 241

I valori dello spread del 21 giugno

ore 17.30 – 244,7

ore 17.00 – 244,2

ore 16.30 – 243,7

ore 16.00 – 242,3

ore 15.30 – 244,6

ore 15.00 – 244,2

ore 14.30 – 242,4

ore 14.00 – 241,3

ore 13.30 – 241,5

ore 13.00 – 240

ore 12.30 – 240

ore 12.00 – 239,6

ore 11.30 – 241,2

ore 11.00 – 244,6

ore 10.30 – 243

ore 10.00 – 241

ore 9.30 – 242,5

ore 9.00 – 246,5

I valori dello spread del 20 giugno

– ore 15.30 – 234,8

– ore 15.00 – 233,4

– ore 14.30 – 234,1

– ore 14.00 – 232,1

– ore 13.30 – 232

– ore 13.00 – 233,9

– ore 12.30 – 233,6

– ore 12.00 – 234,00

– ore 11.30 – 234

– ore 11.00 – 233,6

– ore 10.30 – 234

– ore 10.00 – 236,1

– ore 9.30 – 233,8

– ore 9.00 – 235