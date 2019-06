In scooter completamente nudo, ecco cosa risponde alla polizia

Nudo scooter caldo polizia | Calore | Motorino | Atti osceni

L’eccezionale ondata di caldo, dove ci si aspetta che la colonnina di mercurio raggiunga i 40 gradi, scatena mode bizzarre e fuori dal comune. Come un uomo che ha deciso di girare completamente nudo in motorino nel distretto di Märkisch-Oderland, in Germania.

La polizia del Brandeburgo, a qualche decina di chilometri da Berlino, ha fermato il motociclista che andava sul suo scooter completamente nudo, pur se indossando sulla testa il regolamentare casco. La risposta dell’uomo ha sorpreso gli agenti: “Ma fa caldo…”, si è scusato il signore, esasperato come tutti i berlinesi dell’inconsueta e fortissima ondata di caldo che da giorni affligge la capitale tedesca, abituata al freddo rigido ma non alla calura mediterranea.

Gli agenti, dal canto loro, si sono limitati a prendere le sue generalità, chiedendogli di indossare i pantaloni.

La polizia ha poi però pubblicato due foto del ‘pilota’ pixelato. “Quale didascalia per questa foto?” la domanda rivolta ai follower. Come previsto, le risposte sono state esilaranti: “Volevo entrare un attimo nell’autolavaggio” o “forse gli piacciono le uova fritte”.

Poi un utente scrive: “Fondamentalmente la nudità o la guida nuda non sono proibite ma se altre persone si sentono disturbate da ciò, si può verificare un avviso di reato amministrativo non è un reato penale”.

Nudo scooter caldo polizia | Altri episodi

Non è la prima volta che il caldo porta alla nudità completa in Germania, l’ultimo evidente gesto è stato quello del 32enne che, in un punto vendita di mobili per la casa, ha deciso di rinfrescarsi (clamorosamente nudo) in un frigorifero.

Come riportato da L’Adige, in quell’occasione all’arrivo degli agenti, l’uomo si è messo i pantaloni, ha afferrato una lattina di birra e, a boro di un monopattino, si è messo a scorazzare per le corsie del supermercato.

Un messaggio per le persone più calorose: il lino è forse più fresco della nudità estrema. Provare per credere.

