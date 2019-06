THE RESIDENT RAI 1 – Rai 1 vuole replicare il successo di The Good Doctor, medical drama passato poi sul secondo canale della Rai, portando in prima serata una nuova serie televisiva made in USA e ambientata tra le mura d’ospedale.

The Resident è un medical drama che racconta il lato oscuro del sistema sanitario americano tramite le vicende ospedaliere (e private) dei suoi protagonisti.

La serie è stata creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Seth ed è andata in onda negli Stati Uniti dal 21 gennaio 2018 con la prima stagione.

Al 2019, The Resident può contare su due stagioni andate in onda, la terza è stata confermata. In Italia, la prima stagione è arrivata il 5 marzo 2018 su FoxLife, mentre in chiaro verrà trasmessa su Rai 1 dal 25 giugno 2019.

La prima stagione è composta da quattordici episodi, mentre la seconda da 23.

The Resident Rai 1 | La trama

Devon Pravesh è fresco di laurea in medicina ad Harvard e arriva al Chestain Park (un ospedale di Atlanta) per iniziare il suo percorso da specializzando (o resident, traduzione inglese da cui prende il nome la serie).

Viene assegnato al dottor Conrad, uno specializzando all’ultimo anno dai modi rudi che ha avuto una relazione con Nicolette, l’infermiera per la quale prova ancora dei sentimenti.

Il primario di chirurgia, il dottor Randolph Bell, ha un segreto: le sue mani tremano ed è il motivo per cui molti pazienti hanno perso la vita in quell’ospedale. Il primario non può confessare il problema perché altrimenti perderebbe il privilegio d’operare, se non il posto di lavoro.

Il team di protagonisti è composto da questi personaggi: Conrad, Devon e Nicolette i quali hanno intenzione di smascherare Randolph e farlo sospendere.

Randolph però diventa amministratore delegato dell’ospedale e la sua posizione diventa inattaccabile.

The Resident Rai 1 | Il cast

Chi fa parte del cast di The Resident? Abbiamo il dottor Conrad Hawkins che è interpretato da Matt Czuchry. Conrad è uno specializzando all’ultimo anno presso il Chastain Park Memorial Hospital che non vede di buon occhio il dottor Bell e mette sempre in prima posizione il benessere dei propri pazienti. Chi crede di aver già visto Matt Czuchry in tv non ha tutti i torti, in molti lo avranno riconosciuto come il Logan di Una mamma per amica, il fidanzato di Rory.

Nicolette Nevin, l’infermiera che ha avuto una relazione in passato con Conrad, è interpretata da Emily VanCamp. Quest’ultima, riguardo la serie, ha dichiarato: “Non sono mai stata fan dei medical drama, ma questo espone il lato vulnerabile del sistema sanitario americano, e parla della mancanza di trasparenza e responsabilità da parte dei medici”. Poi, ha aggiunto: “Non lasciate tutto nelle mani dei dottori. Per loro, spesso, è un gioco indovinare, e a volte sono stanchi”. Prima di approdare in The Resident, la VanCamp ha recitato come protagonista nella serie Revenge.

Il dottor Devon Pravesh è uno specializzando del primo anno che viene affidato alla guida di Conrad ed è interpretato da Manish Dayal.

Il cast di The Resident è vasto: abbiamo la dottoressa Mina Okafor (interpretata da Shaunette Renée Wilson) vittima dei ricatti del dottor Bell, il dottor Randolph Bell (interpretato da Bruce Greenwood) che è il primario di chirurgia dell’ospedale che dà più importanza ai soldi che alla salute dei pazienti; poi abbiamo Renata Morali interpretata da Moran Atias, capo delle pubbliche relazioni dell’ospedale, Claire Thorpe interpretata da Merrin Dungey, la dottoressa Lane Hunter interpretata da Melina Kanakaredes, il dottor AJ Austin interpretato da Malcolm-Jamal Warner e Marshall Winthrop interpretato da Glenn Morshower.

The Residente Rai 1 | Streaming

Dove vedere The Resident? La serie è andata in onda dapprima su FoxLife, mentre dal 25 giugno 2019 sarà ospitata su Rai 1 con la prima stagione. Ogni martedì in prima serata la Rai trasmetterà le puntate di The Resident. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al primo tasto del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire la serie in diretta streaming può farlo su RaiPlay.

