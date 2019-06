Rosy Abate 2019 streaming | La serie | Dove vederla in tv | Diretta | Canale 5 | Mediaset Play

ROSY ABATE 2019 LA SERIE STREAMING – Inizia martedì 25 giugno 2019 Rosy Abate, la popolare fiction di Canale 5 con Giulia Michelini di cui vengono trasmesse ogni martedì in prima serata le repliche della prima stagione.

Tanta attesa per i fan della serie tv per la messa in onda della seconda stagione, che probabilmente dovrebbe avvenire in autunno. Intanto però gli appassionati della fiction possono rivivere tutta la prima serie, con le repliche dei cinque episodi.

Protagonista è Giulia Michelini, nei panni appunto di Rosy Abate, un personaggio che i fan della serie hanno imparato già a conoscere con la messa in onda di Squadra antimafia, sempre su Canale 5.

Ma come fare per vedere Rosy Abate 2019 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Rosy Abate 2019 streaming | La serie | Dove vedere in tv

Rosy Abate 2019 è una serie tv andata in onda su Canale 5 nel novembre 2017 e che viene rimandata in replica da martedì 25 giugno 2019 in prima serata. Un’occasione per rivedere i cinque episodi della miniserie in attesa della trasmissione della nuova stagione.

Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi è abbonato Sky può seguire la miniserie posizionandosi al tasto 105 del proprio decoder.

Rosy Abate 2019 streaming | La serie | Dove vedere in diretta streaming

Se non siete a casa ma non volete assolutamente perdervi le avventure di Rosy Abate? Niente paura, potete seguire la vostra fiction preferita anche in diretta streaming grazie alla piattaforma Mediaset Play, disponibile gratuitamente per molti device, tra cui pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie a Mediaset Play potete recuperare tutti gli episodi della serie Rosy Abate 2019 in qualsiasi momento, grazie alla funzione on demand.