Rosy Abate 2019 | La serie | Canale 5 | Trama | Cast | Streaming | Giulia Michelini | Anticipazioni

ROSY ABATE 2019 – I fan della serie Rosy Abate sono in attesa della seconda stagione, più volte e da tempo annunciata e che dovrebbe partire probabilmente in autunno. Come prepararsi al meglio se non rivivendo tutti gli episodi della prima stagione? Giulia Michelini e la regina di Palermo ritornano in prima serata su Canale 5 da martedì 25 giugno 2019 con le repliche della prima stagione.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della serie. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Rosy Abate 2019, da martedì 25 giugno 2019 in replica su Canale 5? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Rosy Abate 2019 | La serie | Trama

In attesa della messa in onda dell’attesissima seconda stagione, da martedì 25 giugno su Canale 5 vanno in onda le repliche della prima stagione della serie con protagonista Giulia Michelini. Appuntamento ogni martedì in prima serata a partire dalle 21.20.

La miniserie è uno spin-off della celebre fiction Mediaset Squadra Antimafia, che ha debuttato nel 2017 registrando ottimi ascolti di pubblico. Rosy Abate La serie è composta nella prima stagione in replica su Canale 5 da cinque episodi e approfondisce il personaggio di Rosy Abate, interpretato da Giulia Michelini, seguendone tutte le vicissitudini. Un personaggio che il grande pubblico aveva già apprezzato durante le riprese di Squadra Antimafia.

La trama completa di Rosy Abate la serie

Ma qual è la trama di Rosy Abate 2019? Dopo aver finto la propria morte, Rosy Abate si costruisce una nuova identità e si trasferisce lungo la costa ligure per provare a vivere una vita normale, con un nuovo lavoro e un compagno che si prende cura di lei.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

La protagonista interpretata da Giulia Michelini ha infatti iniziato a lavorare come commessa in un supermercato ed è fidanzata con Francesco, che la ama pur senza conoscere la sua vera identità.

Ma purtroppo il passato non può cancellarsi e tornerà a bussare alla sua porta. Due mafiosi, i fratelli Mirko e Stefano Sciarra, si rivolgono a lei dandole una notizia sconvolgente: suo figlio Leonardo è ancora vivo e i due, in cambio dell’aiuto di Rosy, le diranno dove si trova.

Il cast di Rosy Abate 2019

La protagonista trova dunque un nuovo motivo per tornare a vivere e a lottare. Deve però guardarsi da Luca, il vice questore di polizia e migliore amico di Francesco. Rosy, per capire cosa c’è dietro il piano degli Sciarra, chiede prima aiuto a Filippo De Silva, poi affronta un lungo viaggio che la riporta alla Sicilia delle sue origini.

Un viaggio che la porterà, alleandosi con Luca, che si innamora di lei, a tornare ad essere la regina di Palermo. Una ricerca che porterà Rosy Abate in queste repliche della prima stagione della serie a scontrarsi con il boss messinese Nuzzo Santagata e sua figlia Regina, la madre adottiva di Leonardo. Arriverà così a scoprire il mistero della Playa, dove anni prima Achille Ferro sparò al bambino facendo così credere a tutti che fosse morto.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Rosy Abate 2019 | La serie | Cast

Protagonista assoluta della serie Rosy Abate 2019 è Giulia Michelini. È lei la regina di Palermo, il personaggio chiave della miniserie in cinque episodi che rappresenta uno spin-off di Squadra Antimafia.

Il cast di Rosy Abate 2019

In questa prima stagione Rosy ha una nuova vita, in una piccola cittadina della Liguria ed è prossima al matrimonio con il suo nuovo fidanzato Francesco. Viene però avvicinata da due mafiosi, i fratelli Sciarra, dai quali scopre che suo figlio Leonardo non è ancora morto. Parte così alla ricerca del piccolo e si scontra con i nuovi genitori adottivi, la famiglia Mainetti e il boss messinese Santagata.

Nel cast di Rosy Abate 2019 anche Regina Santagata, la mamma adottiva di Leonardo, interpretata da Paola Michelini; Luca Bonaccorso, miglior amico di Francesco, interpretato da Mario Sgueglia. E ancora il boss mafioso Nuzzo Santagata, alias Franco Branciaroli, Paolo Pierobon, l’indimenticabile Filippo De Silva, Valentina Carnelutti è Veronica Colombo, infine Raniero Monaco di Lapio interpreta Roberto Mainetti.

Rosy Abate 2019 | La serie | Anticipazioni seconda stagione

Quelle in onda da martedì 25 giugno 2019 su Canale 5 ogni settimana in prima serata sono le repliche della prima stagione, ma tutti gli appassionati attendono con ansia la messa in onda della seconda stagione.

Dove vedere Rosy Abate 2019 in streaming

Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma gli episodi della nuova stagione potrebbero arrivare a partire dall’autunno. Intanto ecco le anticipazioni sulla seconda stagione. I nuovi episodi sono ambientati cinque anni dopo. La donna, dopo aver scontato la sua pena, è di nuovo libera e cerca di recuperare il suo rapporto con il figlio che nel frattempo è diventato adolescente.

Rosy si propone a dire al bambino la sua verità, ma la realtà è ben diversa da come immaginava.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Rosy Abate 2019 | La serie | Streaming

Le repliche della prima stagione di Rosy Abate 2019 vanno in onda ogni settimana, di martedì, in prima serata su Canale 5. Si tratta in tutto di cinque episodi della miniserie con Giulia Michelini, trasmesse in attesa della messa in onda della seconda stagione.

La prima puntata di Rosy Abate 2019 va in onda martedì 25 giugno 2019 in prima visione su Canale 5. Dalle ore 21:20 basterà sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma gratuita che consente di seguire in diretta i contenuti trasmessi in tv dalle reti Mediaset, anche dopo la messa in onda grazie alla funzione on demand.

Dove vedere Rosy Abate 2019 in streaming