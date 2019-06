TUTTI PAZZI PER L’ORO TRAMA – Tutti pazzi per l’oro è una commedia con Matthew McConaughey e Kate Hudson che va in onda mercoledì 19 giugno 2019 su Italia 1.

La pellicola è stata diretta da Andy Tennant, conosciuto per altre commedie come Tutta colpa dell’amore e Il cacciatore di ex.

Di cosa parla Tutti pazzi per l’oro?

Ben Finnegan, conosciuto semplicemente come Finn, è un cacciatore di tesori. Il film, ambientato ai giorni nostri, vede Finn ossessionato dall’idea di ritrovare la leggendaria Dote della Regina, un tesoro del XVIII secolo composto da 40 casse perdute in mezzo al mare nel 1715.

Ossessionato da questo tesoro, Finn vede naufragare tutto il resto della sua vita incluso il suo matrimonio con Tess.

Quest’ultima sta cercando di rimettere in piedi la propria vita e, dopo aver trovato un lavoro a bordo di un mega-yacht di proprietà del milionario Nigel Honeycutt, Finn s’imbatte in un indizio essenziale riguardo il luogo in cui si trova il tesoro sommerso.

A quel punto gli serve soltanto un mezzo di trasporto e lo yatch su cui lavora Tess capita a fagiolo. Finn convince il miliardario e la bella rampolla a seguirlo nell’avventura, alla ricerca delle ricchezze spagnole in mezzo al mare.

Tess, nonostante la riluttanza iniziale, non può negare di essere attratta da quel tesoro che ha sfasciato il suo matrimonio.

Ben presto gli avventurieri si renderanno conto di non essere da soli in quest’avventura: qualcun altro è sulle tracce del tesoro ed è proprio il mentore di Finn, Moe Fitch.

Che la caccia al tesoro abbia inizio.

Tutti pazzi per l’oro è una commedia che può contare su due protagonisti il cui lavoro è stato già sperimentato nella commedia Come farsi lasciare in 10 giorni. Ai protagonisti Kate Hudson e Matthew McConaughey si aggiungono Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone, Kevin Hart, Malcolm-Jamal Warner, Brian Hooks, David Roberts, Michael Mulheren, Adam LeFevre, Rohan Nichol, Roger Sciberras, Duncan Young e Xavier Fernandez.

Tutti pazzi per l’oro va in onda su Italia 1 mercoledì 19 giugno 2019.