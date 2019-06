🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Live Non è la d’Urso Canale 5 | Barbara d’Urso | Ospiti

STASERA IN TV LIVE NON È LA D’URSO CANALE 5 – La stagione estiva della televisione è già cominciata, ma alcuni programmi della precedente stagione non demordono. È il caso di Barbara D’Urso e il suo Live, che mercoledì 19 giugno 2019 giunge al termine.

Il programma serale della D’Urso ha intrattenuto il pubblico italiano con i suoi gossip e temi importanti della cronaca rosa, in particolare riguardo il Prati-gate.

Ma cosa ci aspetta questa sera per l’ultimissima puntata del programma, già prorogato per una manciata di puntate? Vediamo insieme i dettagli.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Stasera in tv Live non è la D’Urso Canale 5 | Pamela Perricciolo

Questa sera tutti confidavano in uno scontro acceso tra Barbara D’Urso e Pamela Prati, ma la showgirl non si presenterà nel salotto di Canale 5. Al suo posto, ci sarà un’altra Pamela che ha fatto molto parlare di sé dopo lo scandalo delle nozze con Marco Caltagirone: si tratta di Pamela Perricciolo, l’ex agente della Prati che avrebbe ingannato non soltanto la showgirl ma anche la sua collega, Eliana Michelazzo, convinta per anni di essere sposata con un uomo che non esiste.

La Michelazzo, che ha presenziato più volte da Barbara, ha denunciato la Perricciolo e questa sera, per la puntata conclusiva del programma, ci sarà il tanto atteso faccia a faccia tra le due ex agenti.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Ma non è finita qui. Live non è la D’Urso ospiterà anche Morgan, il coach di The Voice of Italy al quale è stata concessa una settimana di proroga per lo sfratto. Morgan parlerà con Barbara e in studio sarà presente anche Jessica, madre di sua figlia Laura.

Live Non è la D’Urso vi aspetta con l’ultima puntata questa sera 19 giugno 2019 in prima serata su Canale 5.

